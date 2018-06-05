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父留西瓜當愛女生活費 蘭馨助變賣換現金

發稿時間：2018/06/05 17:49

最新更新：2018/06/05 17:57

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一名曾遭家暴少婦目前安置在宜蘭蘭馨婦幼中心，她以賣西瓜維生的父親5日前來探視，並留下百顆西瓜盼作為女兒生活費，中心人員感念父愛協助義賣，盼為少婦籌措生活費用。（蘭馨婦幼中心提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　107年6月5日一名曾遭家暴少婦目前安置在宜蘭蘭馨婦幼中心，她以賣西瓜維生的父親5日前來探視，並留下百顆西瓜盼作為女兒生活費，中心人員感念父愛協助義賣，盼為少婦籌措生活費用。（蘭馨婦幼中心提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　107年6月5日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭一名遭家暴少婦平時獨自照顧幼子，賣西瓜維生的父親昨天到宜蘭探視她後，留下100顆大西瓜給女兒及外孫當生活費。蘭馨婦幼中心協助少婦讓西瓜變現金，今天起在中心義賣。

宜蘭這名21歲少婦在15歲時就懷孕，隨後出嫁。今年初，因少婦遭丈夫家暴，被安置在蘭馨婦幼中心。3個月前，她產下第3胎，在中心坐月子。

「女兒啊，這些大西瓜就給妳當生活費」，這名少婦的父親最近從南部北上，四處開著大卡車，賣西瓜維生。

少婦的父親昨天開車到宜蘭後，順道探視愛女，但可能是身邊沒有多餘的金錢，離去時只留下100顆大西瓜。

少婦雖很感謝父親，但身旁突然多出了100顆大西瓜，且每顆都重約30台斤，不知道如何處理。她曾想以1顆新台幣100元價格，在公園低價拋售，但如何收攤及處理，成為一件相當困擾的事。

蘭馨婦幼中心執行長黃淑鈴今天向中央社記者說，經與少婦討論後認為，「既然是父親的愛心，就不應該白白浪費」，中心願意協助提供羅東鎮光明街辦公場所的空地，還有羅東運動公園老街碼頭店面，並從今天起以1顆250元價格，協助販售。

黃淑鈴說，西瓜售出的費用，將全數轉交給這名少婦，希望籌措少婦的生活費及孩子的奶粉錢，民眾也可另外捐款，協助其他受家暴婦女，度過難關。

蘭馨婦幼中心協助賣西瓜消息傳出後，今天有不少民眾響應，還有人不買西瓜，直接捐出千元現金，希望協助受家暴婦女。

捐錢民眾表示，大家都是婦女，能夠體會持家育兒的辛苦，因此才會捐錢協助。（編輯：卞金峰）1070605

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