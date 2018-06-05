幫農民賣鳳梨 飯店快變農產公司

台東早生鳳梨價格不如預期，飯店業者幫忙銷售，意外大受歡迎。鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭（左）親自下田幫忙採收銷售，她笑稱，飯店快變農產公司。（潘貴蘭提供)中央社記者盧太城台東傳真 107年6月5日

(中央社記者盧太城台東縣5日電)台東早生鳳梨採收和西部鳳梨量產撞期，價格不如預期，台東縣政府和飯店業者幫忙銷售，意外大受歡迎。業者笑稱，飯店快變農產公司。



5、6月是西部鳳梨產期，台東的鳳梨產期則在6月中旬過後。目前正值西部鳳梨量產，因栽種面積增加，且未受氣候災害影響，今年產量增加，價格下滑。



台東今年的早生鳳梨目前上市，卻因西部鳳梨價錢下滑被拖累，去年早生鳳梨每斤新台幣19元，今年剩下6元左右。





台東早生鳳梨價格不如預期，飯店業者幫忙銷售，意外大受歡迎，目前已累積賣出1800多箱。鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭（左）笑稱，飯店快變農產公司。（潘貴蘭提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年6月5日

鹿鳴溫泉酒店幫鹿野地區農民賣鳳梨，從3日晚上8時開始臉書直播賣鳳梨，到4日晚上已經賣出鹿野金鑽鳳梨1000箱，總重將近1萬兩千公斤，「嚇到我們緊急關閉臉書直播，飯店電話也被打爆，還有LINE進來2000多通」。



鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，昨天又有邱姓農民跑到飯店拜託飯店幫忙賣，於是再打開臉書直播，馬上又有800多箱訂購，目前已累積賣出1800多箱，「這兩天晚上我們因核對鳳梨訂單對到半夜二點多」、「打電話到鹿鳴的都是訂鳳梨，我們要改名叫鹿鳴農產公司了」。



另外，台東縣長黃健庭發動縣府各局處員工認購在地鳳梨，昨天登記購買5000多顆，台東縣議會副議長陳宏宗也呼籲台東鄉親及學校機關團體近期多多選購及品嚐台東鳳梨。（編輯：施燕飛）1070605





台東早生鳳梨採收和西部鳳梨量產撞期，價格不如預期，台東縣政府除了和飯店業者幫忙銷售，縣政府員工也訂購5000多顆鳳梨，5日運到縣政府。中央社記者盧太城台東攝 107年6月5日