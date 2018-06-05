蘇貞昌推競選看板 強調處理事情效率

民進黨提名新北市長參選人蘇貞昌推出首面競選看板，5日亮相，以背影照來宣揚桃園A7合宜宅污水爭議處理效能。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞（前）表示，選用背影是象徵蘇貞昌總是站在第一線解決人民問題。（蘇貞昌競選辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 107年6月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天推出首面競選看板，以背影照來宣揚桃園A7合宜宅污水爭議處理效能。新北市政府則拿出兩年前的公文表示，事實就是事實，新北市「被延宕」兩年。



蘇貞昌今天上午受邀到輔大之聲廣播電台與同學面對面，除了分享多年的歷練與人生起伏，也談各個世代如何面對困難、解決問題。



蘇貞昌說，其實年輕人不用徬徨，每個世代都有屬於那時代的困難與優缺點，只要盡力去做，不怕失敗，一定會找出自己的一條路。



主持人也提到，「人生的劇本是我不能偷看的，但要全力以赴。」已經成為蘇貞昌的經典名句，蘇貞昌說，這句話不是想出來的美麗辭藻，而是他用一生的挫敗、體會、歷練體會出來的。



同時，蘇貞昌首面競選看板曝光，以背影照來宣揚桃園A7合宜宅污水爭議處理效能，照片與其他候選人常用的正面大頭完全不同，反而是放上手插腰的背影照，招牌「電火球」造型一眼就看出是蘇貞昌。



蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，使用背影照是象徵蘇貞昌總是站在第一線解決人民問題，展現效率與執行力。看板文字也強調「A7合宜宅污水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決」，象徵蘇貞昌站在人民最前頭解決問題。



新北市政府發言人張其強今天則拿出公文指出，就讓白紙黑字說清楚，他說，「早在兩年前，105年6月行政院的公文寫得清清楚楚，在A7合宜宅還沒有開放入住前，新北市府就已經警告會有污水問題。」



張其強表示，「當時行政院秘書長陳美伶召集跨部會和跨縣市會議，還掛保證」，但污水照排，更遲遲不肯改善。



張其強說，公文中指出行政院當時即已承諾污水處理興建部份由中央全額補助，換言之，行政院105年6月就已決定，涉及污水處理相關經費，概由中央負責，絕非如今才決定，事實就是事實，中央不守承諾，新北市「被延宕」了兩年。（編輯：卞金峰）1070605