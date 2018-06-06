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石門水庫降雨緩跌 進帳560萬噸仍需節水

發稿時間：2018/06/06 10:53

最新更新：2018/06/06 11:30

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石門水庫從3月起因雨量偏少，水情持續不佳，幸好4日、5日集水區降雨，合計約帶來560萬噸的進帳，截至6日上午10時，水位約為223.57公尺，蓄水量約6300萬噸，蓄水率為32%，民眾仍需節約用水。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月6日石門水庫從3月起因雨量偏少，水情持續不佳，幸好4日、5日集水區降雨，合計約帶來560萬噸的進帳，截至6日上午10時，水位約為223.57公尺，蓄水量約6300萬噸，蓄水率為32%，民眾仍需節約用水。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）石門水庫從3月起因雨量偏少，水情持續下跌，幸好4、5兩日集水區都有降雨，合計約帶來560萬噸的進帳，截至今天上午10時，水位為223.57公尺，蓄水率約32%，民眾仍要節約用水。

北區水資源局副局長邱忠川今天受訪表示，石門水庫上游接連兩天都有降雨，昨晚不僅桃園市區下起大雨，集水區的高義、玉峰、白石、巴陵、霞雲、嘎拉賀、石門雨量觀測站也都下起雨，統計4日降雨19毫米、5日降雨22亳米，合計共41毫米，約可為水庫帶來560萬噸的水，可說是一場及時雨。

邱忠川表示，截至今天上午10時，水庫水位約為223.57公尺，蓄水量約6300萬噸，蓄水率為32%。不過，中央氣象局預估，11日起，台灣地區將會出現明顯降雨，北水局也隨時做好地面人工增雨作業的準備，希望能夠帶來足夠雨量，解除旱象。

邱忠川指出，由於目前一期稻作正值抽穗期，石門水庫對於農業用水以9折供灌，以利稻作的生長，這兩天的及時雨對水庫的蓄水量和農作物生長都有很大的幫助，但還是籲請大家節約用水。（編輯：梁君棣）1070606

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