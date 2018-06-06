/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧會考
>rss

中市改善空污 前5月PM2.5創8年新低

發稿時間：2018/06/06 12:36

最新更新：2018/06/06 12:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市改善空污出現成果，市府今天表示，根據行政院環保署最新數據顯示，1至5月的PM2.5平均值為每立方米22.3微克，較去年同期24.5微克減少，是8年來最低。

台中市環保局表示，統計台中市轄內環保署空氣品質監測站數據及中央氣象局資料，雖然台中5月份降雨量與降雨時數比去年同期減少約35%，降雨洗除PM2.5（細懸浮微粒）濃度的機率降低，但空氣品質相較去年仍有明顯改善，尤其5月台中PM2.5月均濃度降至17.2微克／立方米，為近年來同期最低紀錄，顯示市府推動各項空污策略奏效。

環保局指出，台中今年1至5月PM2.5平均值每立方米22.3微克，相較去年同期24.5微克改善2.2微克，為8年來最低。如延用較嚴格舊標準的紫爆日數方面，今年1至5月累計共10天，較去年同期17天減少7天，減幅高達4成。

環保局表示，市府去年針對中火等固定污染源，制定加嚴排放標準，並大減中火生煤500萬噸，創下歷史紀錄，今年更將不分大小燃油鍋爐全數納管，並將補助預算從105年的300萬元提升到今年3000萬元，目標年底前讓全數燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，對於空氣品質將有很大助益。

針對移動污染源，環保局長白智榮說，除鼓勵市民汰換老舊二行程機車及柴油車，並持續加碼補助汰換經費，同時積極建置電動公車，從目前全國最多的85輛進一步增加至150輛；餐飲業者油煙管制則加碼列管至2000家，並不定期稽查，降低逸散污染。（編輯：劉政權）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP