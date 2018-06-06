烏山頭水庫水位低 水力排砂效果佳

烏山頭水庫處於低水位期，嘉南農田水利會利用嘉南灌區第一期稻作供水機會，增加水庫庫底泥砂排放量。圖為放水狀況。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南地區水情吃緊，烏山頭水庫處於低水位狀況。水利單位利用嘉南灌區第一期稻作供水機會，增加水庫庫底泥砂排放量，初估排砂約13萬立方公尺，節省大筆清淤經費。



經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源今天受訪表示，曾文水庫水源透過發電系統，經過東口導水堰引入烏山頭水庫以供應下游各項用水需求。嘉南農田水利會掌握近期烏山頭水庫低水位期間，運用供應嘉南灌區第一期稻作最後一輪農業用水時機，增加烏山頭水庫庫底泥砂排放量。



簡振源指出，水力排砂是水庫清淤最有效、經濟的選項，但操作時機點往往選在颱風豪雨的洩洪期間。這次嘉南水利會嘗試利用曾文烏山頭水庫系統聯合運用的特性，在烏山頭水庫水位低、曾文水庫放水進入流動推移力較大時，將水庫底部淤泥帶至下游。



他說，初估透過這樣的操作方式，在5月29日至6月3日這段時間內排砂，已為水庫增加約13萬立方公尺的蓄水空間，節省經費約新台幣1500萬元。濁度較高的水進入農田後，還可發揮提供養分、填塞土壤孔洞，讓農田較具保水性等作用。



經濟部水利署南區水資源局長黃世偉表示，曾文及烏山頭水庫蓄水位較低，正是清淤的黃金時期，將會持續擴大清淤成效。因氣象局降雨預報仍有較大的不確定性，將持續作好水情監控與水源調度，以6月底前台南不進入三階限水為管控目標努力。（編輯：陳清芳）1070606