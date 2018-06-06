/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

烏山頭水庫水位低 水力排砂效果佳

發稿時間：2018/06/06 13:02

最新更新：2018/06/06 14:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
烏山頭水庫處於低水位期，嘉南農田水利會利用嘉南灌區第一期稻作供水機會，增加水庫庫底泥砂排放量。圖為放水狀況。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月6日烏山頭水庫處於低水位期，嘉南農田水利會利用嘉南灌區第一期稻作供水機會，增加水庫庫底泥砂排放量。圖為放水狀況。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南地區水情吃緊，烏山頭水庫處於低水位狀況。水利單位利用嘉南灌區第一期稻作供水機會，增加水庫庫底泥砂排放量，初估排砂約13萬立方公尺，節省大筆清淤經費。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源今天受訪表示，曾文水庫水源透過發電系統，經過東口導水堰引入烏山頭水庫以供應下游各項用水需求。嘉南農田水利會掌握近期烏山頭水庫低水位期間，運用供應嘉南灌區第一期稻作最後一輪農業用水時機，增加烏山頭水庫庫底泥砂排放量。

簡振源指出，水力排砂是水庫清淤最有效、經濟的選項，但操作時機點往往選在颱風豪雨的洩洪期間。這次嘉南水利會嘗試利用曾文烏山頭水庫系統聯合運用的特性，在烏山頭水庫水位低、曾文水庫放水進入流動推移力較大時，將水庫底部淤泥帶至下游。

他說，初估透過這樣的操作方式，在5月29日至6月3日這段時間內排砂，已為水庫增加約13萬立方公尺的蓄水空間，節省經費約新台幣1500萬元。濁度較高的水進入農田後，還可發揮提供養分、填塞土壤孔洞，讓農田較具保水性等作用。

經濟部水利署南區水資源局長黃世偉表示，曾文及烏山頭水庫蓄水位較低，正是清淤的黃金時期，將會持續擴大清淤成效。因氣象局降雨預報仍有較大的不確定性，將持續作好水情監控與水源調度，以6月底前台南不進入三階限水為管控目標努力。（編輯：陳清芳）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP