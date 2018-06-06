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迎接花博 陳正隆竹影花園畫展呈現詩意

發稿時間：2018/06/06 13:33

最新更新：2018/06/06 13:33

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）迎接台中花博到來，專精畫竹的水墨畫家陳正隆今天起在日月千禧酒店舉辦「竹影．花園」畫展，透過傳統與現代多元的技法，呈現竹與花園的詩意與禪風。

出生於彰化的陳正隆表示，從小就把竹子當成朋友，日常生活中最喜歡的事就是欣賞竹葉搖曳生姿，及爬竹子玩耍，進入求學階段，恩師的一句話「你很有藝術天份」，鼓勵他將藝術創作做為一輩子的志業，就這樣畫了36年，仍選擇竹為主要創作素材，因為他懂竹愛竹，畫竹也最能得心應手。

陳正隆指出，竹影系列創作呈現不僅止於描繪外在的形，而是靜觀竹的本質內涵精神，在構圖上非常重視虛實布白，不被任何形式框住，作品運用各種創作表現的形式，如拓印、造型、單純化、變形，用自己的語言訴說著對生命真諦的體會。

陳正隆這次展出20幅創作，日月千禧酒店也在1樓酒吧端出由西點主廚李政諺精心設計的荷花夏午茶組合，其中綜合莓果慕斯開心果蛋糕外型就像是一朵盛開的粉色荷花，十足吸睛，民眾將荷花組合拍照打卡、上傳至FB或IG並設定公開，還可享有9折優惠。

日月千禧總經理董愛珠表示，迎接夏季的到來，特別邀請到以竹影系列畫作接連獲得106年全國美展銅牌獎、及全球水墨畫大展肯定的當代水墨畫家陳正隆，於酒店1樓大廳以及5樓藝術空間舉辦個展，總共20幅畫作，替炎夏注入沁涼的氛圍，而這也是日月千禧參與市府文化局藝術亮點計畫，第9次籌辦藝文展覽。（編輯：劉政權）1070606

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