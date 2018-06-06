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購蕉助弱勢 高市議買4500公斤頂級貨

發稿時間：2018/06/06 13:40

最新更新：2018/06/06 14:24

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以行動破除香蕉價格崩盤的說法，高雄市議會採購4500公斤香蕉，力挺在地蕉農，議長康裕成（前左3）6日帶領市議員等人在議會門口行銷香蕉，並呼籲外界勿低價謠言傷害農民。中央社記者王淑芬攝　107年6月6日以行動破除香蕉價格崩盤的說法，高雄市議會採購4500公斤香蕉，力挺在地蕉農，議長康裕成（前左3）6日帶領市議員等人在議會門口行銷香蕉，並呼籲外界勿低價謠言傷害農民。中央社記者王淑芬攝　107年6月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）以行動破除香蕉價格崩盤的說法，高雄市議會採購4500公斤香蕉，力挺在地蕉農，議長康裕成呼籲勿以低價謠言傷害農民，民進黨高雄市參選人陳其邁也說，中央應調高格外品收購價。

高雄市議會大量採購香蕉，今天由議長康裕成帶領市議員邱俊憲等人在議會門口行銷香蕉，用行動展現力挺蕉農，同時委請高雄市慈善團體聯合總會，將香蕉分送弱勢團體。

康裕成表示，議會購買的香蕉每公斤新台幣26元是頂級品；香蕉不像外界說的那麼便宜，盼勿以低價謠言傷害無辜農民。

高市農業局長鄭清福說，市府有多元產銷及多角化經營管道和策略，市府和農會對高雄的香蕉有控管，香蕉品質有水準，才敢推出催熟的香蕉一箱450元的價格；他說，產地1公斤賣不到新台幣1元的香蕉是極差品。

陳其邁表示，不管蕉農或果農，農產品價格關係收益，高雄農產品品質、技術都首屈一指，還外銷到國際市場。一直很關心農民，每天都會聯絡農會幹部關心農產價格，不管是香蕉、鳳梨或是玉荷包等，盼外界不要謠言傷農，故意作空價錢，唱衰高雄農產品。

陳其邁指出，昨天還和旗山農會協調，希望住宿國際觀光飯店也有旗山香蕉，必能幫忙農民收益。他還呼籲行政院農委會要照顧農民，調高香蕉格外品收購價，每公斤3元考慮提高到5元，減少農民損失。

種植優質香蕉，旗山農會產銷班班長蘇昆宏表示，他種2甲地每年約有20噸產量，約6成外銷；在選種、種植和土壤、水質驗證上都很嚴格控管，才能以優質品賣到好價格。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070606

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