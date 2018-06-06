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礁溪天主堂遭拆除 宜蘭縣府開罰列暫定古蹟

發稿時間：2018/06/06 14:35

最新更新：2018/06/06 15:43

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宜蘭縣政府6日指出，礁溪天主堂依文資審議程序目前暫屬列冊追蹤狀態，上午部分建築物遭拆除，縣府立即派人前往制止，並張貼公告將建物列為「暫定古蹟」。中央社記者沈如峰攝　107年6月6日宜蘭縣政府6日指出，礁溪天主堂依文資審議程序目前暫屬列冊追蹤狀態，上午部分建築物遭拆除，縣府立即派人前往制止，並張貼公告將建物列為「暫定古蹟」。中央社記者沈如峰攝　107年6月6日

（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）礁溪天主堂部分建物今天清晨在未經申請許可下遭拆除，宜蘭縣府獲報後立即派員前往制止，除予以開罰外，上午張貼公告將建物列為「暫定古蹟」。

宜蘭縣政府發布新聞稿指出，礁溪天主堂依文資審議程序目前暫屬列冊追蹤狀態，上午部分建築物遭拆除，縣府立即派人前往制止，並依據文化資產保存法第20條第2項「遇有緊急情況時，主管機關得逕列為暫定古蹟，並通知所有人、使用人或管理人」，將建物列為暫定古蹟，並緊急召開文資委員會議處理後續事宜。

縣府表示，由於拆除單位未依法申請拆除許可就自行施工，違反建築法第86條規定，縣府建設處會依法開罰，另考量後續處置並避免建築物進一步遭受破壞，也將請警局配合增加巡邏人力。

宜蘭縣代理縣長陳金德受訪表示，待全案釐清後會請文化局重新召開文資審議委員會處理，近日內他也會去了解，之後再統一對外說明。

根據文化局資料，天主教遣使會荷蘭籍和振華神父於1966年購地興建礁溪天主堂、辦公室、神父宿舍等建築開啟天主教在礁溪傳教工作，1966年起羅文思神父擔任礁溪天主堂本堂神父，開始在礁溪、頭城等地挨家挨戶尋覓患小兒痲痺症的孩童。

經與家長溝通後，神父們開始帶著或揹著患小兒痲痺的孩子，平均每週一次搭清晨4時50分頭班火車北上到台大醫院、振興醫院等看診，直至1971年文聲復健院興建啟用前，礁溪天主堂內的簡易隔間，用來作為孩子手術後之定期復建場所。

1968年頭城仁愛修女會修女們，在礁溪天主堂左前側興建3間教室，設立「慈惠幼稚園」，讓礁溪的年輕媽媽們，在幼童獲得照顧下得以出外安心上班。

文化工作者葉永韶指出，去年11月縣府曾召開會議，會中表決通過將礁溪天主堂登陸為「歷史建築」，但縣府遲遲不公布，5月底「暫定古蹟」失效，縣府也沒有展延，才會變成現在的局面，這種事情怎麼會在以文化立縣的宜蘭發生，讓大家感到十分痛心和錯愕，他開玩笑說：「我要離開這個地方。」（編輯：李錫璋）1070606

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