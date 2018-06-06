陸戰隊士兵槍嫌落網 潘孟安頒破案獎金

屏東潮州鎮加油站群毆案，造成何姓海軍陸戰隊士兵中槍身亡，疑似開槍的洪姓嫌犯6日清晨落網，屏東縣長潘孟安（左）上午頒發破案獎金給破案有功的警員。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東潮州鎮加油站群毆案，造成何姓海軍陸戰隊士兵中槍身亡，疑似開槍的洪姓嫌犯今天清晨落網，屏東縣長潘孟安今天上午頒發破案獎金給屏東縣警察局有功的專案小組。



2日發生的潮州鎮延平路2個加油站群毆案，造成陸戰隊何姓士兵中槍身亡，其中，黃姓男子至今天中午仍在昏迷指數3分的狀態，另有2人輕傷。



疑似開槍的洪姓男子今天清晨6時許在台南善化區落網，這個案件警方已逮捕24人，有6人被收押，10人交保，5人未成年責付家長管教，2人請回，洪嫌仍在被警方訊問中。



潘孟安今天上午在縣議會定期質詢中表示，他第一時間就獲知洪姓槍嫌被逮捕，感謝警方不眠不休緝兇，還給社會與被害人家屬一個交代，他強調，屏東是很安全的城市，雖是偶發的感情糾紛所引發的社會案件，縣府會檢討預防機制。



潘孟安並表示，民眾不必過度恐慌，未來會提高見警率，綿密巡邏各警局轄區。



隨後，潘孟安到縣警局頒發獎金給破案有功的專案小組警員，除慰勉警方「這段時間辛苦了」，他也表示，給人民居住的安全，是責無旁貸的使命。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070606



