/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

朱立倫：新北的國三教室全面加裝冷氣

發稿時間：2018/06/06 14:53

最新更新：2018/06/06 14:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長朱立倫今天在市議會市政總質詢宣布，在考量國中三年級有升學壓力，今年將為國三教室全面加裝冷氣，其他年級就逐步進行校園隔熱、降溫等作為。

市政總質詢進行中國國民黨團議員聯合質詢，有議員針對國中小加裝冷氣提出關切，朱立倫表示，新北市不會為政策而政策，一定是針對政策提出完整的配套措施。

他指出，新北市過去數年已花費近新台幣10億元，針對校園隔熱、降溫、防熱與智慧節能進行改善，若貿然轉向全面加裝冷氣，一來與智慧節能政策相違背，另一方面也將對電力消耗造成負擔。

朱立倫說，以一間教室加裝冷氣約20萬元估算，保守估計需要20億元的經費，市府目前並無編列此項預算。但他也說明，20萬元不是全用於購買冷氣，主要是用在電力的改善。

另外，朱立倫也表示，各地與各校需求不同，必須因地制宜、因校制宜，目前將朝有升學需求的九年級，也就是國中三年級教室優先全面安裝冷氣，但維持使用者付費的原則，其餘年級持續既有政策進行降溫及節能改善。

不過，議員陳明義提醒為避免開冷氣時，學生上下課到室內外的溫差太大易讓小朋友感冒，建議下課前10鐘前關閉冷氣讓氣溫回溫，維護小朋友身體健康。（編輯：梁君棣）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP