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HAVE FUN藝術家駐村成果展 分享藝術美學

發稿時間：2018/06/06 15:26

最新更新：2018/06/06 16:43

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「HAVE FUN藝術家駐村成果展」6日起在台中市AAM精銳藝術館登場，台中市文化局長王志誠（前）到場欣賞藝術創作，並聆聽藝術工作者許喬彥（後）分享創作理念。中央社記者郝雪卿攝　107年6月6日「HAVE FUN藝術家駐村成果展」6日起在台中市AAM精銳藝術館登場，台中市文化局長王志誠（前）到場欣賞藝術創作，並聆聽藝術工作者許喬彥（後）分享創作理念。中央社記者郝雪卿攝　107年6月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）「HAVE FUN藝術家駐村成果展」今天起在台中市AAM精銳藝術館登場，展出油畫、金屬雕塑、裝置及光影藝術等創作，呈現各種不同的藝術型態，分享藝術美學。

包括陳松志、陳傑強、趙沛沛、許喬彥、游文富、蔡宜婷等藝術工作者，共同以最新創作進駐AAM精銳藝術館，台中市文化局長王志誠也到場，逐一欣賞現場展出的藝術創作，並聆聽藝術家的作品分享。

AAM精銳藝術館發言人王碧竣表示，從2012年起，每年舉辦的精銳藝術節，將國內外藝術家、各種不同的藝術型態帶到民眾眼前，並且堅持「不做藝廊、不營利、不收門票」的原則，讓所有人都能自在享受親近藝術美學的樂趣。

王碧竣指出，藝術家駐村活動是中部的創舉，建設公司利用申請建照的半年多時間，開放基地，邀請藝術家進駐創作，創造藝術和環境互動的空間，除可讓民眾近距離和藝術家面對面，也能提供週末親子遊憩的好去處，社區未來也將收藏這些藝術家的作品。

駐村藝術家之一的空間裝置藝術家陳松志表示，藝術駐村是一種創作行為的本身而非結果，藝術家從這個地方看人、看事、看環境，然後將這些觀察帶到其他地方。

擅長複合媒材裝置的新銳藝術家許喬彥指出，這次展出「腦海市蜃樓」系列創作，以不同材料創作，形成強烈對比，並以生命中旅居各地的窗景為題材，拼貼出城市中、生活裡的某些光影片刻，同時留下可被想像的曖昧留白，以虛實的對換隱約表現出對環境的深刻感應。（編輯：施燕飛）1070606

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