長者藝術創作 分享感人生命歷程

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮「門諾醫院壽豐護理之家」藝術引導課程，帶領長者透過繪畫、手作藝術分享生命故事，舉辦「白髮榮耀-藝術饗宴」成果發表會，邀民眾領略長者豐富、感人的生命歷程。



高齡94歲的黃鳳嬌年輕時做過裁縫師，會做旗袍、西裝等，手很巧，也有藝術天分，嫁入夫家是大家庭，她還要負起挑水、養豬等工作，十分辛勞。



她年紀大以後因膝蓋退化、需坐輪椅行動，一年前住進壽豐護理之家，女兒鍾純玲說，媽媽被專業照護得很好，也喜歡這裡的環境；看到媽媽的藝術作品，感動之餘，更體會媽媽年輕時的辛苦。



87歲的阿公林良惠在自己手繪的繪本中，寫下一封文情並茂的信給結婚62年的另一半，感謝在艱苦的環境中，與他共同扶養6名子女成人。因為腰椎開刀，無法赴美國參加孫子婚禮的遺憾也抒發在繪本中。



藝術引導課程的帶領者陳韻珠表示，擔任護理之家志工後，進而接受專業訓練，希望藉由專業技巧，引導長輩將塵封的記憶，透過口語或藝術表達，也能重新回顧生命，讓人生沒有遺憾。



「白髮榮耀-藝術饗宴」成果展，即日起在「門諾醫院壽豐護理之家」展出一個月，20名長者透過繪本、版畫、粉彩畫、潑墨水彩、手作藝術等方式，分享他們人生每個精彩的階段。（編輯：陳政偉／黃于）1070606