畢業的季節 台東今年鳳凰花不缺席

（中央社記者盧太城台東縣6日電）在台東，缺席2年畢業典禮的鳳凰花，今年趕上畢業季節。植物專家、桃源國小校長鄭漢文今天指出，火紅的花朵充滿熱情，就像彼此堅定的感情，在離別時刻相互祝福。



鳳凰花開象徵畢業生邁向另一個人生，和同學道別離的季節，美艷的鳳凰花，是畢業生最燦爛、美麗的祝福，也淡化了離情傷感。



不過，台東這幾年因氣候關係，鳳凰花開時序錯亂，有時候，畢業季節還沒到就提前開花，有時候畢業季節過了，鳳凰花才姍姍來遲。



前年，春天發生霸王寒流，打亂鳳凰樹的生理時鐘，鳳凰花開的「零零落落」；接著，夏天時颱風尼伯特重創台東，毀了上百萬棵樹木，鳳凰樹也遭到摧殘，鳳凰花已經2年來不及參加畢業典禮。



經過2年調整，今年鳳凰花恢復正常的節氣，5月初開始陸續開花，台東市區內包括馬亨亨大道、南島大道，3、4公里長的鳳凰花，目前已經盛開，火紅繽紛的花朵，趕著為畢業生獻上最美麗的祝福。



鹿野鄉永安國小校長溫上德表示，繽紛美麗的鳳凰花，帶著幾許離愁，過去永安國小種滿鳳凰樹，一到畢業季節，學校一片火紅，照慣例，畢業生會挑選當年最盛開的鳳凰花下拍畢業照。



桃源國小校長鄭漢文說，鳳凰花開花需要高溫、少雨的環境，今年氣候條件相當好，因此，鳳凰花在正常的季節開花。



鄭漢文說，鳳凰樹在5、6月間開花，「她」是畢業季的樹種，炎炎夏日，火紅的花朵充滿熱情，就像堅定的友情，離別時刻相互祝福，鳳凰花將人和植物密切地連結一起，帶給人們又深深的情感。（編輯：陳政偉/卞金峰）1070606