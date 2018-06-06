雲林安居共好 鄉鎮摺頁見亮點

雲林縣政府以「愛上雲林－安居共好在雲林」主題，6日出版鄉鎮市摺頁，分享各地亮點，縣長李進勇（圖）也向鄉親報告主政3年半來的建設成果。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林20鄉鎮市處處有亮點，縣府以「愛上雲林-安居共好在雲林」主題，今天出版摺頁分享各地亮點，做為縣長李進勇主政3年半以來建設雲林的綜合檢討，也向鄉親報告成果。



雲林縣政府新聞處發布新聞，縣長李進勇感謝中央對縣府政策的支持與經費挹注，也感謝縣議員、鄉親及各界的指教與鼓勵，讓雲林不斷展現亮點成果。



李進勇表示，今年端午節將在雲林西南秘境的口湖宜梧滯洪池，舉辦首屆龍舟賽，滯洪池開發成生態園區、龍舟賽報名隊伍踴躍，就是其中亮點；還有「雲遊三林」觀光旅遊，串聯台三線斗六、林內、古坑的景點，也是社區營造與農村再生的亮點。



雲林縣政府新聞處長張凱傑告訴中央社記者，從去年年底到今年年初，縣府團隊在鄉鎮市舉辦「向鄉親報告雲林好政縣政座談會」，獲得熱烈迴響。



他指出，遠見雜誌今年「縣市長施政滿意度大調查」，縣民對李進勇的滿意度，從去年的51.5分成長到55分，施政分數成長到67.1分，可見雲林好政成果。



雲林好政另一成果，縣長李進勇推動4年減債計畫開源節流，預計2015年至2018年底減債新台幣15.36億元，提前在今年2月達標，債務比例降至41.18％，達成行政院減債要求，明年可望解除列管，雖然雲林財政仍在困境，但自主財源達5成以上，前瞻建設配合款也沒問題。



張凱傑表示，有些鄉親未能及時參與縣政座談會，期盼藉著書面瞭解家鄉土地的成長與美麗，於是有了鄉鎮建設成果摺頁的誕生，接下來還要建置網頁，讓旅外鄉親、更多關懷雲林土地的民眾，分享雲林的亮點成果。（編輯：施燕飛）1070606



