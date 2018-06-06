/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

雲林安居共好 鄉鎮摺頁見亮點

發稿時間：2018/06/06 17:25

最新更新：2018/06/06 18:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
雲林縣政府以「愛上雲林－安居共好在雲林」主題，6日出版鄉鎮市摺頁，分享各地亮點，縣長李進勇（圖）也向鄉親報告主政3年半來的建設成果。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年6月6日雲林縣政府以「愛上雲林－安居共好在雲林」主題，6日出版鄉鎮市摺頁，分享各地亮點，縣長李進勇（圖）也向鄉親報告主政3年半來的建設成果。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年6月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林20鄉鎮市處處有亮點，縣府以「愛上雲林-安居共好在雲林」主題，今天出版摺頁分享各地亮點，做為縣長李進勇主政3年半以來建設雲林的綜合檢討，也向鄉親報告成果。

雲林縣政府新聞處發布新聞，縣長李進勇感謝中央對縣府政策的支持與經費挹注，也感謝縣議員、鄉親及各界的指教與鼓勵，讓雲林不斷展現亮點成果。

李進勇表示，今年端午節將在雲林西南秘境的口湖宜梧滯洪池，舉辦首屆龍舟賽，滯洪池開發成生態園區、龍舟賽報名隊伍踴躍，就是其中亮點；還有「雲遊三林」觀光旅遊，串聯台三線斗六、林內、古坑的景點，也是社區營造與農村再生的亮點。

雲林縣政府新聞處長張凱傑告訴中央社記者，從去年年底到今年年初，縣府團隊在鄉鎮市舉辦「向鄉親報告雲林好政縣政座談會」，獲得熱烈迴響。

他指出，遠見雜誌今年「縣市長施政滿意度大調查」，縣民對李進勇的滿意度，從去年的51.5分成長到55分，施政分數成長到67.1分，可見雲林好政成果。

雲林好政另一成果，縣長李進勇推動4年減債計畫開源節流，預計2015年至2018年底減債新台幣15.36億元，提前在今年2月達標，債務比例降至41.18％，達成行政院減債要求，明年可望解除列管，雖然雲林財政仍在困境，但自主財源達5成以上，前瞻建設配合款也沒問題。

張凱傑表示，有些鄉親未能及時參與縣政座談會，期盼藉著書面瞭解家鄉土地的成長與美麗，於是有了鄉鎮建設成果摺頁的誕生，接下來還要建置網頁，讓旅外鄉親、更多關懷雲林土地的民眾，分享雲林的亮點成果。（編輯：施燕飛）1070606

雲林縣政府6日出版鄉鎮市摺頁，分享各地亮點，作為縣長李進勇主政3年半以來建設雲林的綜合檢討。圖為鄉鎮摺頁建設成果介紹。中央社記者葉子綱攝　107年6月6日雲林縣政府6日出版鄉鎮市摺頁，分享各地亮點，作為縣長李進勇主政3年半以來建設雲林的綜合檢討。圖為鄉鎮摺頁建設成果介紹。中央社記者葉子綱攝　107年6月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP