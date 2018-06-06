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網友散布高雄蚊子有毒 衛生局究責

發稿時間：2018/06/06 17:26

最新更新：2018/06/06 17:26

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（中央社記者陳朝福高雄6日電）有網友散布「高雄蚊子有毒」的傳言，高雄市衛生局已約談這名30多歲的男子，因涉及傳播不實的流行疫情消息，違反傳染病防治法與社會秩序維護法，全案送辦。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，5月31日BBS站「批踢踢實業坊（PTT）」於八卦版發布一則有關高雄市蚊子有毒的相關訊息，內容提及「高雄市政府衛生局近期於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾」。

高雄市衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已發布新聞稿嚴正澄清，針對高雄市送驗的病媒蚊檢體，截至目前實驗室僅由高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲的三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊。

高雄市衛生局指出，國內自民國54年起已被世界衛生組織（WHO）列為瘧疾根除地區，今年迄今也無本土感染登革熱病例。

衛生局約談這名網友時，他坦承訊息來源是聽聞補習班老師上課內容，非由衛生局朋友提供的訊息，並表示不知發此文會對防疫造成影響，也不認為會造成民眾恐慌。

不過，高雄市衛生局表示，這名網友行為涉及散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，已違反傳染病防治法第63條，最高可罰新台幣50萬元；依社會秩序維護法第63條第5款規定，散布謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或罰3萬元以下罰鍰。（編輯：唐聲揚）1070606

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