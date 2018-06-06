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時力抨停車大不易 新北：持續建停車場

發稿時間：2018/06/06 17:33

最新更新：2018/06/06 17:33

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（中央社記者王鴻國新北6日電）時代力量新北市議員參選人今天召開聯合記者會抨擊新北停車大不易；新北市政府交通局回應表示，已闢建啟用30處停車場，未來持續投入新台幣49.6億元推動興建11處停車場。

時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶等人今天召開記者會指出，停車問題需要靠完整的調查規劃才能解決，市府「停車供需調查」公開資料停留在5年前，停車問題也無具體規劃。

他們呼籲市府對停車空間供需檢討規劃的品質等問題落實改善，切勿忽視市民停車權益。應該重視停車空間規劃檢討並確實改善，以確切改善新北停車問題。

交通局長王聲威表示，市長朱立倫上任以來已投入88億餘元闢建啟用30處路外停車場，並檢討新增劃設路邊停車格位，截至4月共新增8478汽車格位與10萬5610機車格位。

他表示，將再投入49.6億餘元推動興建11處路外停車場，完工後將可再提供3952汽車格位與824機車格位。

他強調，已於104年至106年陸續更新完成板橋、樹林、新莊、中和、新店、三重、土城、蘆洲、永和及汐止等地區停車供需調查數據，今年將再完成三峽、淡水、泰山、林口及五股等地區，希望建立全市停車供需資料庫系統，據以作為研擬交通改善措施、及規劃路外停車場闢建評估與路邊車位劃設依據。（編輯：李錫璋）1070606

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