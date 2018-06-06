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搭船遊將軍港送牛肉湯 720個名額搶光

發稿時間：2018/06/06 18:20

最新更新：2018/06/06 19:21

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台南市政府農業局將在23日在將軍漁港舉辦「漁港搭船趣」活動，當天民眾可以用銅板價新台幣50元搭乘娛樂漁船遊港，還送清燙牛肉湯及肉燥飯，活動6日上午公布，約到中午時分已全部額滿，相當搶手。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月6日台南市政府農業局將在23日在將軍漁港舉辦「漁港搭船趣」活動，當天民眾可以用銅板價新台幣50元搭乘娛樂漁船遊港，還送清燙牛肉湯及肉燥飯，活動6日上午公布，約到中午時分已全部額滿，相當搶手。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府23日將在將軍漁港舉辦「漁港搭船趣」活動，當天民眾可以用銅板價新台幣50元搭乘娛樂漁船遊港，還加送清燙牛肉湯及肉燥飯，720個名額今天推出後不久就被搶光。

台南市政府農業局23日上午10時至下午4時在港區舉辦「漁港搭船趣」活動，今天上午公布讓民眾上網報名的活動訊息後，約到中午時分，8個航班名額已全部額滿，相當搶手。

台南市政府農業局畜產科長周志勳今天受訪表示，這次搭船航班規劃從當天上午10時至下午3時40分共8航班，每航班航行約30分鐘，由3艘娛樂漁船提供暢遊將軍漁港服務，共可搭載720名民眾。

周志勳指出，航行中有解說員與遊客分享將軍當地及港區的歷史故事、文化、周遭景點介紹。報名的遊客可以用50元銅板價一覽港區悠美景色，還可用船票兌換美味清燙牛肉湯加肉燥飯各1碗，以及台南16號越光米150公克嚐鮮包1包。

他說，將軍港區周邊景點也值得民眾前去探索，如馬沙溝社區的3D彩繪小漁村，青山漁港每到下午2時現場漁獲拍賣的情景，品嚐社區的鮮味蚵嗲、火燒蝦等漁村美食。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070606

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