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國際烈酒賽再獲獎 金門高粱酒大放異彩

發稿時間：2018/06/06 18:27

最新更新：2018/06/06 19:37

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金門高粱酒在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩，近50項酒款獲獎。金酒公司董事長呂瑞泰（右）等人6日和鄉親分享獲獎榮耀。（飲酒過量有害健康，酒後請勿駕車）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日金門高粱酒在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩，近50項酒款獲獎。金酒公司董事長呂瑞泰（右）等人6日和鄉親分享獲獎榮耀。（飲酒過量有害健康，酒後請勿駕車）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門高粱酒再傳捷報，在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩，尤其寶月泉、迎賓酒和陳年大麴酒3款酒品，更拿下雙金牌獎。

金酒公司今天舉行記者會，和鄉親分享獲獎榮耀。董事長呂瑞泰表示，金酒自2016年起參加國際烈酒大賽，年年成績優異，今年再度參加2018舊金山世界烈酒大賽（2018 San Francisco World Spirits Competition）和2018紐約終極烈酒挑戰賽（2018 Ultimate Spirits Challenge），成績5月公布，金酒再次擄獲評審青睞，近50項酒款獲獎。

在舊金山世界烈酒大賽中，600毫升46度寶月泉酒、600毫升46度迎賓酒、600毫升66度陳年大麴酒3款酒品獲得雙金牌獎；戰酒黑金龍、金酒珍品、特優、純麥酒和陳年高粱酒5款酒品獲得金牌獎。

至於紐約終極烈酒挑戰賽，500毫升56度金酒珍品及500毫升58度高粱酒獲得最終決賽入圍獎，其中，金酒珍品更獲得調酒推薦5顆星的認可。金酒珍品同時在舊金山烈酒賽和紐約烈酒挑戰賽有所斬獲。

呂瑞泰說，近年來高粱酒在國際知名烈酒大賽中頻繁參賽，也讓高粱酒世界級的品質在國際性舞台上嶄露頭角，成為新興的酒類代表，這次獲獎再次證明金門酒廠酒品的實力，對提升金酒企業形象大有助益。

金酒指出，舊金山世界烈酒大賽是國際知名的烈酒大賽之一，今年超過65個國家參賽，比賽酒款創歷年來新高，共有2469酒品項參與競賽；紐約終極烈酒挑戰賽有全球30多個國家的1000多款產品參加挑戰賽。

金門縣政府秘書長林德恭向金酒致賀時表示，金酒是金門鄉親安身立命的產業，並提到1994年前蘇聯最高領導人戈巴契夫來台時，對金門高粱讚不絕口；前行政院長郝柏村也曾說過金酒不得了，一定要好好珍惜。盼大家共同維護金酒，讓金酒成為國家重要資源。

記者會現場，展示了獲獎酒品。金門酒廠總經理張鳴仁說，作為永續發展的品牌，金酒近年在國際烈酒大賽表現亮眼，證明金酒品質值得信賴，他保證金酒會不斷向前邁進。

中央社提醒您，禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070606

金門高粱酒在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩，近50項酒款獲獎。其中，金酒珍品更獲得調酒推薦5顆星的認可，並同時在兩場比賽都有所斬獲。圖為金酒公司6日分享榮耀。（飲酒過量有害健康，酒後請勿駕車）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日金門高粱酒在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩，近50項酒款獲獎。其中，金酒珍品更獲得調酒推薦5顆星的認可，並同時在兩場比賽都有所斬獲。圖為金酒公司6日分享榮耀。（飲酒過量有害健康，酒後請勿駕車）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日
金酒公司6日表示，金門高粱酒在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩。其中，寶月泉、陳年大麴酒和迎賓酒3款酒品，更拿下雙金牌獎。（飲酒過量有害健康，酒後請勿駕車）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日金酒公司6日表示，金門高粱酒在2018舊金山世界烈酒大賽和紐約終極烈酒挑戰賽大放異彩。其中，寶月泉、陳年大麴酒和迎賓酒3款酒品，更拿下雙金牌獎。（飲酒過量有害健康，酒後請勿駕車）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日
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