4個月內遇2次急產 消防員獲選接生好手獎

嘉義市消防局消防員劉家明（左2）去年在4個月內接連遇到2次孕婦急產，他都當場接生，讓母子均安，因此獲選全國消防績優救護人員「接生好手」個人獎。（嘉義市消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 107年6月6日

（中央社記者江俊亮嘉義市6日電）擔任消防員7年的劉家明，去年在4個月內接連遇到2次孕婦急產，他都當場接生，獲選全國消防績優救護人員「接生好手」個人獎。



嘉義市消防局下午發布訊息指出，緊急救護是消防3大任務之一，孕婦急產只是其中的狀況之一，許多人當了一輩子消防員，可能都沒有機會遇到孕婦急產案件。



任職於嘉義市消防局第二大隊第二分隊的劉家明，去年7月4日、11月4日執勤時，連續2次遇到孕婦急產，他臨危不亂予以接生，而且都是現場生產，專業救護技術，讓母子均安，因而獲選消防署「接生好手」個人獎。



消防局表示，內政部消防署為表彰消防績優救護人員，分別徵選「生命捕手」、「急救精靈」、「接生好手」、「救護之王」等4大獎類及優良指導醫師。



劉家明這次獲選「接生好手」C2組別，是指救護新生兒於孕婦產道即將產出或產出後尚未處理，經接生處理成功送抵醫療醫院類組。



消防局指出，劉家明成功接生2名新生兒後，新生兒家屬還在嬰兒滿月時前往消防分隊送彌月蛋糕致謝，令劉家明驚喜不已。



劉家明驚訝地問新生兒家長：「怎麼知道是我接生的」這名新手父親說：「嬰兒的出生證明，有接生者姓名」，因此特地準備彌月蛋糕分享喜悅。



消防局表示，這次獲獎者，還包括台中榮民總醫院嘉義分院急診科主任蔡政翰，蔡政翰因擔任嘉義市消防局醫療指導醫師，獲頒優良指導醫師獎項。



巧合的是，蔡政翰與劉家明是國防醫學院同期同學，兩人將於9月救護週接受消防署表揚。（編輯：施燕飛）1070606