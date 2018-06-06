監委調查 台中電廠空污改善不佳污染反增

（中央社記者劉麗榮、廖禹揚台北6日電）台中火力發電廠一號機去年進行空污改善工程時不慎引發火災，監察委員仉桂美、章仁香調查指出，空污改善期程緩慢，生煤年用量減量有限，無實質效益，總懸浮微粒增加。



台電表示，因目前尚未收到詳細報告，待收到正式報告後，會依據報告內容研擬回覆說明，需要改善處理的部分也會配合辦理。



監委針對台中火力發電廠發電機組事故頻傳，去年9月21日進行一號機空氣污染改善工程時，不慎引起火災。此外，近來空氣污染嚴重，以燃煤為主的台中電廠成為顯著目標等進行調查，監察院財政及經濟委員會會議今天通過監委仉桂美、章仁香的調查報告。



報告指出，台電公司為改善台中電廠一號機空污防治設備，拆除既有一號機排煙脫硫設備（FGD）吸收塔頂部時，疏於注意除霧器（聚丙烯PP材質）的易燃特性，未監督承商依規定一片片拆除吊離，導致承商便宜行事，逕採直接吊離方式施工，因防火布無法完全遮蓋，切割火花掉至除霧器而引燃火災，顯有違失。



監委調查發現，台中電廠10部燃煤汽力機組，從民國80年到95年間陸續商轉，供應國內約20%用電，是台中市最大固定污染源，歷年空污減排卻成效有限。經濟部102年7月核准「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」，卻遲至106年起才分4年更新一號到四號機的鍋爐、除塵及脫硫設備。



調查意見指出，空污改善期程緩慢，地方政府除要求降載救空污外，台中市政府公布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，規定4年內生煤使用量應減少40%。



調查意見表示，自治條例核定前兩年生煤年用量不得超過1600萬噸，台中電廠過去生煤年用量約1800萬噸，施工期間年減發電量10%，為1620萬噸，兩者相去不遠，並未充分發揮實質改善空污的效益。



仉桂美受訪指出，調查更發現，106年用煤量減少，總懸浮微粒卻遞增，顯示空污改善控制不佳。全案函請台電公司、經濟部和台中市政府檢討改進見復。（編輯：郭萍英）1070606