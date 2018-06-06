監委認中火減煤無助空污改善 中市府表遺憾

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中火力發電廠空污改善工程曾釀火災，監察委員仉桂美與章仁香調查結果除要求中火檢討改善外，並認為中火減煤「對空污改善並無實益」，中市府今天表示，調查結果倒果為因，令人遺憾。



仉桂美、章仁香提出調查報告，促請台電檢討改善火災等事故的施工違失；但同份調查報告中，以市府要求中火減量後的用煤為基準，推算市府所訂「4年減4成」減煤減排計畫執行成果，認為台中市政府要求中火減煤，「對空污改善並無實益」。



台中市政府對監院調查報告回應指出，監委調查雖證實前中央政府延宕改善工程數年，卻倒果為因指台中市府要求中火減煤無實質效益，令人遺憾。



環保局指出，市府雖於2年多前要求中火4年內減煤4成，可惜當時中央政府並未配合，直至去年才展開改善工程，監院調查報告中證實「經濟部102年雖核准台中發電廠既有機組空污改善工程計畫，卻遲至106年起分4年更新1至4號機鍋爐、除塵及脫硫設備，空污改善期程緩慢」。



環保局指出，中火配合市府自治條例要求減煤與減排，投資新台幣92億元針對1號至4號機組進行環保工程後，自去年9月開始利用原排定的歲休期程進行作業。而查案監委卻以施工期間減量後的用煤量為基準，誤指中市核准用煤減量的噸數與原使用量「相去不遠、僅減20萬噸許」。



環保局表示，在市府各項管制措施落實執行、及中央政府政策配合下，中火才安排歲修進行機組更新改善，去年11月也將許可證核發期縮短為2年，並核減台中發電廠500萬噸生煤量，具體實踐自治條例的管制精神。但查案監委無視相關努力，甚至將中火去年正式申報的生煤使用量1773萬公噸，誤指為1620萬公噸，引用的資料顯有錯誤，恐影響調查公正性及專業性。（編輯：施燕飛）1070606