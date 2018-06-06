勞基法修正後 議員爆雙北欠公車司機加班費

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北6日電）無黨籍台北市議員林瑞圖質詢時說，勞基法修訂後，雙北市政府積欠公車司機2年加班費，新北市要直接發放，但台北市仍要等議會審核，恐影響台北市長柯文哲選情。



台北市議會今天下午召開市政總質詢，柯文哲率領局處首長列席，林瑞圖質詢時表示，中央修訂勞基法後，卻發現雙北市政府積欠公車司機2年加班費，據他了解，新北市要直接發放加班費給司機，但台北市政府仍要經過議會審議，才願意追加預算並發放，目前公車司機已醞釀罷駛，恐影響柯文哲選情。



柯文哲在答詢台上，對於加班費拖欠事感到不可思議，並詢問交通局長陳學台「這到底是怎麼回事？」



陳學台表示，已編列追加預算，並在今年4月送到議會審議，希望這個會期通過。公共運輸處主秘楊欽文告訴中央社記者，並未接獲有公車業者或駕駛要罷駛訊息，他說，4月已因應勞基法修法調整運價，全案已送議會，後續尊重審議程序。



楊欽文表示，雙北市今年才就運價達成共識，但行政程序不同，就各自進行，「依法令規定，公車業者必須依照新的勞基法給付加班費，應沒有拖欠」，他說，應是業者先墊付加班費，運價部分再核實撥付。



楊欽文說，若審議通過，費用將在今年發放。



柯文哲在今年4月3日市政會議中拍板，同意調整運價，維持公車現行票價，票價與運價的價差由政府編列預算補貼，調整後，每年價差補貼金額約增加新台幣2.4億元，由公運處追加預算支應，從105年12月21日勞基法實施至今年底，預計增加4億9000多萬元。（編輯：李亨山）1070606