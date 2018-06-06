鄧家基赴海峽論壇未被唱名 柯文哲：需查證

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議員鍾小平質詢時指出，參與海峽論壇的副市長鄧家基昨晚參加晚宴未被主辦方唱名，有被矮化之嫌。市長柯文哲說，仍須查證訊息，若遭矮化，不排除未來會「禮尚往來」。



第10屆海峽論壇5日在福建省廈門市揭開序幕，台北市政府由副市長鄧家基代表出席。



台北市議會今天召開市政總質詢，柯文哲率局處首長列席，國民黨籍市議員鍾小平質詢時提及鄧家基昨晚參加論壇晚宴時，未被主辦方唱名，有被矮化之嫌，兩岸關係要求的是對等，北市府不能被矮化，要求柯文哲解釋未來處理兩岸作法，是否未來可不派人參加論壇。



柯文哲答詢說，現在才知道這個消息，且上午開市長室會議也沒人報告。



柯文哲表示，兩岸關係應對等，若被矮化，應該可不用再派員參加，兩岸關係的對等和尊嚴是一定要，派員參加論壇就應該獲得尊重，目前不清楚發生什麼狀況，會叫大陸小組了解實際情形。



鍾小平詢問未來若要舉辦雙城論壇，柯文哲如何維護對等和尊嚴，北市遭矮化是事實，要求拿出具體做法。



柯文哲說，只要平常心就沒事，大家都在對等和尊嚴的原則，這樣就好辦，若有求於對方，才會被掐住，以平常心看待，會釐清相關狀況，且對方一定會解釋，要不未來可能就是「禮尚往來」。



柯文哲表示，他學到一課，「不要生氣時做決定，情況不明時也不做決定」，會去調查清楚，並在對等、尊嚴的原則下處理。（編輯：方沛清） 1070606