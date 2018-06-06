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陳其邁為蕉農請命 韓國瑜鳳梨田提政策

發稿時間：2018/06/06 21:19

最新更新：2018/06/06 21:41

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左2）6日偕同多名同黨市議員訪視鳳梨園，呼籲企業踴躍認購，幫農民度過難關，並承諾未來將幫忙農民搶訂單、拚經濟。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者王淑芬傳真　107年6月6日國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左2）6日偕同多名同黨市議員訪視鳳梨園，呼籲企業踴躍認購，幫農民度過難關，並承諾未來將幫忙農民搶訂單、拚經濟。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者王淑芬傳真　107年6月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）天氣轉熱加速催熟水果，價格下滑衝擊農民收益，藍綠高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁今天都有農業政策的宣示，允諾要爭取農民更好的收益，拓展國際市場。

陳其邁出席市議會舉辦的「愛鄉愛農、香蕉傳情」活動。陳其邁強調未來必須調節農產品價格，透過智慧農業導入農業生產、銷售，促進產銷體系的健全，才是真正幫助農民。

他呼籲行政院農委會，辦理香蕉格外品去化作業收購青蕉，將每公斤3元考慮提高為5元，減少農民損失。

他說，在各種場合都幫忙行銷高雄水果，去年助美濃蕉農把產品行銷到多家大型民營公司及國際觀光飯店，旗山香蕉更進入台灣高鐵等。

韓國瑜今天也偕同國民黨市議員許慧玉等人到大樹鳳梨園關心農民收益，呼籲企業踴躍認購，幫農民度過難關，還承諾未來將幫忙農民搶訂單、拚經濟。

韓國瑜表示，以往大家祈求風調雨順，但現在只要豐收，農民就要傷心淚流，問題出在產銷失靈。他說，台灣內需市場有限，兩岸要交流，未來他將推合作計畫，幫農民搶訂單，把台灣農產品銷出去。

今天還有多位企業界人士陪同訪視農民，有餐飲業者、經貿協會理事長等人大量採購鳳梨、香蕉等。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070606

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