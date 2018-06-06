侯友宜跑社團拜票 蘇貞昌市政說明會籲支持

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長選舉增溫，國民黨市長參選人侯友宜出席新莊南區扶輪社20週年社慶並拜票；民進黨市長參選人蘇貞昌連跑兩場市政說明會爭取支持，並強調若當選市長，所有新北的事就是他的事。



蘇貞昌今晚來到新莊及板橋等地舉辦市政說明會時，重申9日在新莊開說明會告訴大家有關桃園A7合宜住宅污水污染新北的處理問題，歡迎大家來聽一下。



他也說明過去台北縣長時期負債新台幣500多億元，就是拿來投資，不是放到自己的口袋，同時也要借錢才能拿出新莊捷運工程的地方分擔配合款，大家才有捷運可搭。



他強調，態度決定做事情的速度，A7的污水是他去奔走才解決，但「好心被雷親」，若只是叫科員寫公文，寫100張也沒用，又不是作文，若他當選市長，所有新北的事就是他的事。他還說若當市長就會放資源給里長，讓新北市整個都能動起來。



此外，蘇貞昌也在臉書上貼文表示，他看到台北市府和新北市府因八里污水廠互推責任，實在不可思議。八里污水廠處理的污水，新北市占7成，理當由新北市政府接管處理。他若當市長後，無論狀況如何，都會立即解決。



侯友宜今晚出席新莊南區扶輪社20週年社慶活動時表示，他是以感恩的心參加這場活動，謝謝大家對新北市的貢獻，無論是對婦幼、身障、弱勢的幫助或捐贈救護車，扶輪社長期以來很多的義行，讓人很感恩。



侯友宜表示，未來如果能當選市長，他一樣秉持扶輪社的精神，將公部門和扶輪社的力量結合在一起，讓正面力量從新北市影響台灣，甚至影響全世界。（編輯：方沛清）1070606