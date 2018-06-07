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高雄平價百貨抽轎車搶客 32天進帳逾2億元

發稿時間：2018/06/07 11:06

最新更新：2018/06/07 11:41

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小北百貨4月27日至5月28日連續32天在全台106家門市同步推出消費滿額抽轎車週年慶活動，業者表示，活動為公司進帳逾新台幣2億元。（業者提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月7日小北百貨4月27日至5月28日連續32天在全台106家門市同步推出消費滿額抽轎車週年慶活動，業者表示，活動為公司進帳逾新台幣2億元。（業者提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）平價連鎖百貨競爭激烈，小北百貨4月底在全台106家門市舉辦週年慶抽轎車活動搶客，隨著32天的活動結束，業者今天指出，活動成功炒熱買氣，為公司營業額進帳逾新台幣2億元。

24小時營業的小北百貨從4月27日至5月28日，連續32天在全台106家門市舉辦24年週年慶活動；小北百貨行政副總黃健瑭昨天率主管在走過高雄氣爆的高雄三多店抽出活動特獎轎車1部。

結果特獎獎落台中逢甲店，頭獎機車1台則獎落高雄大昌店，為週年慶劃下圓滿句點。

平價連鎖百貨競爭激烈，1989年開張的「A+1精品百貨」連鎖店4月24日收攤後，小北百貨4月27日起比照百貨公司週年慶大手筆推出週年慶活動，祭出最大獎項1部轎車搶客，活動期間吸引不少消費者光顧試手氣。

業者指出，週年慶活動祭出6萬5000多個獎項，總市價超過600萬元，特獎轎車及頭獎機車昨天才抽出；活動期間送出40多萬張抽獎的刮刮卡，活動期間營業額進帳逾2億元。

從南部紅到中北部的小北百貨，發跡於台南小北夜市熱炒店，靠多元的日用商品及24小時經營策略，在平價百貨業界闖出一片天。（編輯：陳政偉/孫承武）1070607

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