鼓勵重返職場 中市10月底前推不老高手招募案

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市勞工局今年首次推動「不老高手」招募專案，招募並媒合各行業具經驗的中高齡資深勞工，招募時間自即日起至10月31日止，年滿55歲以上各行業職場都可報名。



台中市政府勞工局長黃荷婷今天表示，「不老高手」招募專案，將結合工業區廠商協進會及工會團體，招募各行業具經驗的中高齡資深勞工，建置人才資料庫，增進中高齡者就業、提高業者僱用意願。



黃荷婷說，市府與台中市各工業區廠商協進會合作，透過各類企業及民間團體，推薦產業具豐富經驗或職能技術熟練的退休者擔任「不老高手」，如擔任外部顧問、技術指導等，或做為職場業師在台中市各學校、團體與青年勞工及學生進行經驗傳承。



台中市就業服務處長傅晶如指出，為讓中高齡者重返職場，補足產業人才缺口，就業服務處已針對台中市現有中高齡者資料進行定期盤點或開發，依偏好部分工時、特定產業等需求，或已具備的相關證照等資格分類，建置「白金職人」專區，讓企業即時獲得合適人才。



另外，勞工局也將辦理訪視企業及中高齡在職勞工，了解留用及回聘中高齡勞工所面臨問題，輔導企業建立有效能的人力運用，並提供各項彈性工時介紹、盤點現有部分工時的工作機會，促進企業運用中高齡者在職訓練、職務再設計的方案，讓中高齡人力資源的運作與配套作法更完善。



「不老高手」招募專案，招募時間自即日起至10月31日止，年滿55歲以上各行業職場都可報名。（編輯：劉政權）1070607