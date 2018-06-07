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榮華壩放水遭質疑 北水局：都進水庫沒浪費

發稿時間：2018/06/07 11:52

最新更新：2018/06/07 11:52

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市府昨天深夜發布通報，水利署將進行石門水庫上游的復興區榮華壩調節性放水，引發民眾質疑缺水還放水，不過北水局表示，榮華壩放流的水會流入水庫使用，一滴都沒有浪費。

水利署北區水資源局副局長邱忠川今天受訪表示，水利署昨晚11時50分，針對石門水庫上游的復興區榮華壩進行調節性放水，部分民眾收到簡訊後紛紛上網詢問，水庫水情吃緊怎麼還放水，對此，北水局強調「一滴都沒有浪費」，民眾不必擔心。

邱忠川表示，榮華壩位於復興區石門水庫大壩上游約27公里的大漢溪主流河道上，是一座攔砂壩，2004年因艾莉颱風淤積嚴重，已無蓄水功能，每逢集水區下雨就會調節性放水，至於放的水則是流入石門水庫使用。

邱忠川指出，1983年完工的榮華壩主要功能為攔砂，同時利用落差提供義興電廠發電，目前是委由台電公司石門電廠代管、營運，榮華壩的壩型為混凝土拱壩，線形優美，其攔砂功能對於防止石門水庫淤積功效甚大。

邱忠川說，截至7日上午11時，石門水庫的水位為223.54公尺，蓄水量6400萬噸，蓄水率32.6%，石門水庫集水區，從4日至6日累積雨量61毫米，約增加900萬噸的進水量，水庫水位暫時止跌，甚至一度微幅回升，不過提醒民眾還是要節約用水。（編輯：李錫璋）1070607

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