北市公車站無線上網 108年擬增至1000處

台北市政府交通局與業者和資訊局合作，在公車候車站建置4G智慧面板和無線上網點，明年無線上網點可望增加到1000站左右。（台北市交通局提供）中央社記者陳妍君傳真 107年6月7日

（中央社記者陳妍君台北7日電）台北市政府交通局與業者和資訊局合作，在公車候車站建置4G智慧面板和無線上網點，預計年底前在900個站點提供無線上網，明年無線上網點可望增加到1000站左右。



台北市政府交通局上午舉行記者會，說明4G智慧面板建置成果。交通局公共運輸處指出，105年起，公運處與業者合作，於信義、南京公車專用道裝設智慧面板，提供4G無線上網、影像式公車動態、氣候環境資訊與市府最新消息推播。



去年起，智慧面板更擴建到人潮往來較多的其他站位，並增設免費WiFi範圍，至今已完成115站，統計有105萬人次使用無線上網服務。



公運處表示，去年擴建的50站智慧面板還提供悠遊卡餘額查詢服務，讓民眾即時確認卡內餘額是否足夠。至於加值服務，由於公車候車亭沒有保全人員看守，基於安全考量，目前不考慮在公車站設置悠遊卡加值機。



公運處指出，由於智慧面板以公開招標方式，由廠商自費建置設備、負責後續清潔維運，並向公運處繳交權利金，每站建置費用需新台幣30多萬元。目前業者評估，今年可能再增設13處智慧面板；後續將視廠商需求，繼續擴大建置智慧面板點位。（編輯：張銘坤）1070607