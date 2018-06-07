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基市府投入景觀再造 吸引日韓劇組來取景

發稿時間：2018/06/07 12:13

最新更新：2018/06/07 12:13

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（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）基隆市府積極投入景觀再造，吸引不少劇組前來取景，不僅申請件數逐年增加，就連韓國影帝黃政民演出的電影「北風」和日本女子團體櫸坂46也分別在中山陸橋及阿根納造船廠遺址取景。

根據市府行政處新聞科統計，申請影視協拍件數從民國104年共17件逐年成長，105年協拍26件、106年則有43件，今年累計到5月底協拍件數共47件，已超越去年一整年，去年至今以電視劇及電影居多，其次是音樂MV、網路影片、廣告及紀錄片等。

至於拍攝場景，則以觀光景點17件、歷史及人文建築9件最多，熱門拍攝點依序為市立醫院、中山橋、大武崙澳底沙灘、海洋廣場、佛手洞、漁會正濱大樓等，阿根納造船廠遺址、碧砂漁港、八斗子漁港也很受劇組的歡迎。

市府表示，無論是即將播映的電視劇「人際關係事務所」、電視劇「翻牆的記憶」，或剛開鏡的公共電視新創電影「完美正義」、董事長樂團「瘋人」MV及美食節目「食尚玩家」等，都不約而同看上基隆的特有景觀及人文建築。

市府指出，去年則有電視劇「牡丹花開」「外鄉女」、影集「鑑識英雄」及電影「姊妹」等有許多畫面都是在基隆拍攝，還有由韓國影帝黃政民擔綱演出的韓國電影「北風」及日本女子團體櫸坂46拍攝「進擊的21人」MV。

基隆市政府為揭露更多影視協拍資訊，去年建置「隆來拍電影」網頁，期盼透過電視、電影等視角，讓更多人看見基隆的美。（編輯：李錫璋）1070607

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