監委調查中火減煤少 中市府：錯引數據

監察院提出報告，指台中火力發電廠空污改善期程緩慢，生煤年用量減量有限。台中市政府環保局長白智榮（左）、台中市新聞局長卓冠廷（右）7日召開記者會反駁，認為監委錯引數據。中央社記者蘇木春攝 107年6月7日

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中7日電）監察院提出報告，指台中火力發電廠空污改善期程緩慢，生煤年用量減量有限。台中市政府今天表示，監委錯引數據，市府今年核准的燃煤量與原先許可量，差距已達500萬噸。



台中火力發電廠1號機去年進行空污改善工程時不慎引發火災，監察委員仉桂美、章仁香調查指出，空污改善期程緩慢，生煤年用量減量有限，無實質效益，調查更發現，民國106年用煤量減少，總懸浮微粒卻遞增，顯示空污改善控制不佳。



台中市政府環保局長白智榮與台中市新聞局長卓冠廷，今天召開記者會反駁，白智榮指出，監察委員調查台中火力發電廠工程意外，雖證實馬政府延宕中火改善空污機組更新計畫多年，卻錯引數據稱市府近年要求中火減煤「對空污改善並無實益」。



白智榮表示，調查報告假設中火一個機組一整年都在進行改善工程，認為今年最多只會使用1620萬公噸，但是卻忽略事實上去年已有機組在施工，施工期間每年也不到5個月，但是去年中火仍實際使用1772萬公噸的煤。



白智榮指出，今年市府削減中火燃煤許可量500萬噸，中火最多只能使用1600萬噸的煤，所以中火減煤量至少是172萬噸；跟原先許可的2100萬公噸比，則是大減500萬噸，而非監委所算出的20萬噸。



國民黨台中市長參選人盧秀燕今天在台中市議會國民黨團召開記者會指出，台中市長林佳龍多次宣稱台中市空氣品質有改善，如今卻遭監察院報告指出台中市政府減煤無實質意義。



盧秀燕指出，若未來當選市長，將要求中火只發中部所需的電量，政府製造空污須以更嚴格的態度制止，將開始連署反公污公投，長久以來中火以中部居民的健康換取北部的電量，將代表人民向台電求償。（編輯：劉政權）1070607