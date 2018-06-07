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嘉義對抗海洋污染 英雄聯盟9日邀民眾淨灘

發稿時間：2018/06/07 14:44

最新更新：2018/06/07 15:27

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嘉義縣環保局7日舉辦世界海洋日－淨海活動記者會，嘉義縣副縣長吳芳銘（右3）、秘書長顏旭明（左2）等人化身英雄聯盟，號召民眾9日以行動對抗海洋污染。中央社記者黃國芳攝　107年6月7日嘉義縣環保局7日舉辦世界海洋日－淨海活動記者會，嘉義縣副縣長吳芳銘（右3）、秘書長顏旭明（左2）等人化身英雄聯盟，號召民眾9日以行動對抗海洋污染。中央社記者黃國芳攝　107年6月7日

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）嘉義縣環保局今天舉辦世界海洋日－淨海活動記者會，由嘉義縣副縣長吳芳銘、秘書長顏旭明化身英雄聯盟，號召民眾於9日上午前往布袋港海風長堤，以實際行動對抗海洋污染。

6月8日是聯合國指定的世界海洋日。嘉義縣環保局近年來投入各項海洋污染治理工作，於去年成立國內首支媽祖環保艦隊，迄今累計已有82艘各式船舶加入，每艘船舶出航都會主動打撈垃圾並攜回岸上，統計今年第一季已清除海洋垃圾達1200件，其中以塑膠容器為大宗，占41％。

吳芳銘表示，嘉義縣漁業興盛，擁有豐富海洋生態，但近年因人類製造的廢棄物流入大海，海洋生物因塑膠垃圾遭受危機，經由食物鏈威脅到大家的健康，顯示改善海洋塑膠垃圾問題的迫切性。

吳芳銘指出，未來縣府將持續執行海洋垃圾清除作業外，並強化民眾對於海洋保育及海洋垃圾污染改善的認知，大家齊心一同對抗海洋污染危機。

環保局將在世界海洋日的隔天6月9日，於布袋港海風長堤演出「英雄聯盟：海洋之戰」環保短劇，並集結30名潛水員淨海、350名環保志工淨灘及40名教師至外傘頂洲海岸環境踏查，清除海洋垃圾，宣導海洋環境教育。（編輯：劉政權）1070607

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