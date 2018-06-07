新北綠營認購3萬台斤香蕉 蘇貞昌力挺蕉農

香蕉盛產價跌，民進黨提名新北市長參選人蘇貞昌（前中）7日以實際行動力挺蕉農，與民進黨新北市議會黨團及市黨部認購香蕉，也呼籲大家一起吃香蕉。中央社記者王鴻國攝 107年6月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天與市議會黨團、市黨部認購3萬台斤香蕉，力挺蕉農。蘇貞昌呼籲大家一起吃香蕉，用實際行動救蕉農。



蘇貞昌今天與市黨部主委余天、副議長陳文治、民進黨團總召李坤城及多名議員一起召開記者會，實際認購3萬台斤香蕉，力挺蕉農。



蘇貞昌等人現場大啖香蕉並直呼「好吃」，甚至還拿起籃子分送香蕉給記者，並表示他任屏東縣長時就有帶著農民北上推銷農產品的經驗，推銷香蕉很內行。



蘇貞昌說，新北市民來自全台灣，深知故鄉農民的辛苦。只要有用心的領導人，像余天看到這個情形，就發起認購活動，全體民進黨議員也一同響應，這就是一個很有力的行為。



余天表示，上週看到香蕉價格跌落時就有認購的想法，經邀請蘇貞昌與議員們共襄盛舉，為讓蕉農獲利，是以每台斤新台幣10元，而不是按1元到5元的產地價格購買，希望能讓蕉農生活好過一點。（編輯：方沛清）1070607



