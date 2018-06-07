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發揚推拿 整復師工會攜手屏東大學合作

發稿時間：2018/06/07 14:57

最新更新：2018/06/07 16:06

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中華民國傳統整復推拿師職業工會全國聯合會7日與國立屏東大學簽產學合作意向書，聯合會理事長胡震亞（右）與屏大校長古源光（左）簽約。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月7日中華民國傳統整復推拿師職業工會全國聯合會7日與國立屏東大學簽產學合作意向書，聯合會理事長胡震亞（右）與屏大校長古源光（左）簽約。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）中華民國傳統整復師職業工會全國聯合會今天與屏東大學簽產學合作意向書，聯合會理事長胡震亞表示，傳統整復業正朝向技術士檢定發展，希望在高教系統培養有教學能力的種子。

屏東大學是整復師全國聯合會簽產學合作的第二所大學、第一所國立大學，另一所大學則是私立南華大學。

胡震亞表示，傳統整復業正朝向技術士檢定的方向發展，勞動部正在做最後階段規範的確認，包括教育訓練的流程、證照考試的規範等，預計明年底或後年初，技術士檢定就會開跑。

胡震亞說，傳統民俗調理如果能結合高等教育，對人才培養、社會形象及從業人員素質的提升，都有很大的助益。

屏大體育學系主任涂瑞洪說，體育系學生常有運動傷害，急性期先用西醫救急後，後續的調養，學生都偏愛傳統整復，體育系平時就開設運動傷害等相關課程，與傳統整復業結合後，可以讓學生學習更多整復與推拿等技法，同時學習第二專長。

體育系學生林彥佐及許意欣表示，運動員學會自己處理運動傷害，除了具備照護自己身體的能力，也可互相治療，不僅可延長運動壽命，也能有更好的成績表現。

這次的產學合作是由民進黨籍立委蘇震清促成，他希望能將傳統整復推拿技能在屏東弘揚發展。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

中華民國傳統整復推拿師職業工會全國聯合會7日與國立屏東大學簽產學合作意向書，希望將傳統整復推拿的技能弘揚發展。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月7日中華民國傳統整復推拿師職業工會全國聯合會7日與國立屏東大學簽產學合作意向書，希望將傳統整復推拿的技能弘揚發展。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月7日
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