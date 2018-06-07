五彩活力粽 白米紅藜麥取代糯米熱量低

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）端午節將至，彰化醫院營養師設計「五彩活力粽」，以白米及紅藜麥取代糯米，內餡是豆干、香菇、胡蘿蔔與瘦肉等，製作出少油、少鹽以及多纖維的粽子，健康又好消化。



端午節即將到來，衛生福利部立彰化醫院營養師設計了五彩活力粽，彰化醫院院長謝文淮以及營養師今天陪同醫院護理之家的阿公阿嬤們一起包五彩活力粽，提前慶祝端午節。



謝文淮說，醫院營養師所設計的粽子，使用白米以及紅藜麥一比一的比例，內餡則是有白色的豆干、黑色的香菇以及紅色的胡蘿蔔、黃色玉米筍等，希望讓長輩們吃得更健康。



彰化醫院營養師周柏穎指出，市售的肉粽重視口感，不管是鹽分、熱量以及油量都太高，每顆熱量高達600大卡，而且糯米不好消化，對腸胃會造成負擔，所以他們改用白米及紅藜麥，不僅好消化，也具有抗氧化以及高纖維的特性。



周柏穎說，五彩活力粽的內餡以全瘦的絞肉取代一般的五花肉，豆干有植物性蛋白質用來取代蛋黃，毛豆取代花生，加上香菇、胡蘿蔔以及玉米筍等，內餡只加入少量的鹽，再用少量的油炒過，每個粽子熱量只有350到400大卡，和市面上一個粽子600大卡相比，少了很多。



周柏穎表示，民眾除了自己動手作粽子之外，在市面上選購粽子的時候最好選擇商譽良好的業者，也要提醒有人說素粽熱量比較低，不過很多素粽為了口感，有時會炒得比肉粽還油，民眾要小心注意。（編輯：劉政權）1070607