/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA陳偉殷傅達仁谷阿莫
>rss

謝謝蔡總統關心 吳音寧：努力把工作做好

發稿時間：2018/06/07 15:33

最新更新：2018/06/07 15:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧（圖）是會做事的人，吳音寧7日表示，謝謝總統關心與期許。（中央社檔案照片）總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧（圖）是會做事的人，吳音寧7日表示，謝謝總統關心與期許。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北7日電）總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧是會做事的人，對此，吳音寧今天表示，謝謝總統關心與期許，會努力把工作做好，之後除了實在做事，也會把疑慮說清楚。

柯文哲下午率市政團隊赴台北市議會，進行市政總質詢與答覆。

國民黨籍市議員吳世正質詢時指出，以蔡總統的高度，在民進黨中常會肯定北農的總經理，等於跨過好幾個層級，可謂「台北市之光」，對此歎為觀止；國民黨籍市議員厲耿桂芳詢問吳音寧感受。

吳音寧表示，她謝謝總統的關心與期許，謝謝默默支持她的朋友，謝謝產地農民，告訴她要加油，也謝謝市場的人，謝謝北農團隊，這段時間還是一直每天在市場堅守崗位，也會努力把工作做好。

她表示，她都在第一線工作，從沒想過會被稱為「神隱」，而她確實疏於面對大眾、媒體與社會，拙於應付備詢場合，現在已試著應對，之後除了實在做事，面對大眾疑慮，會好好說清楚。

吳音寧說，北農是全台灣最大產銷平台，她最大的想法是把市場顧好，對產地農民有幫助，台北市民可買到好的農產品，「是努力要做到的事情」。

台北農產運銷公司總經理吳音寧表現惹議，民進黨發言人谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka在昨天民主進步黨中常會後轉述，黨主席蔡英文在會中說，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，希望黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。

Kolas Yotaka轉述，兼任黨主席的總統蔡英文特別裁示，希望相關機關告訴社會大眾真相是什麼，包括部會到黨，都可以進一步扭轉平衡不實的假新聞，希望民眾不要被錯誤假新聞、經過拼貼、扭曲或刻意剪接的新聞引導。（編輯：方沛清）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP