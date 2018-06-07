謝謝蔡總統關心 吳音寧：努力把工作做好

總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧（圖）是會做事的人，吳音寧7日表示，謝謝總統關心與期許。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北7日電）總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧是會做事的人，對此，吳音寧今天表示，謝謝總統關心與期許，會努力把工作做好，之後除了實在做事，也會把疑慮說清楚。



柯文哲下午率市政團隊赴台北市議會，進行市政總質詢與答覆。



國民黨籍市議員吳世正質詢時指出，以蔡總統的高度，在民進黨中常會肯定北農的總經理，等於跨過好幾個層級，可謂「台北市之光」，對此歎為觀止；國民黨籍市議員厲耿桂芳詢問吳音寧感受。



吳音寧表示，她謝謝總統的關心與期許，謝謝默默支持她的朋友，謝謝產地農民，告訴她要加油，也謝謝市場的人，謝謝北農團隊，這段時間還是一直每天在市場堅守崗位，也會努力把工作做好。



她表示，她都在第一線工作，從沒想過會被稱為「神隱」，而她確實疏於面對大眾、媒體與社會，拙於應付備詢場合，現在已試著應對，之後除了實在做事，面對大眾疑慮，會好好說清楚。



吳音寧說，北農是全台灣最大產銷平台，她最大的想法是把市場顧好，對產地農民有幫助，台北市民可買到好的農產品，「是努力要做到的事情」。



台北農產運銷公司總經理吳音寧表現惹議，民進黨發言人谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka在昨天民主進步黨中常會後轉述，黨主席蔡英文在會中說，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，希望黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。



Kolas Yotaka轉述，兼任黨主席的總統蔡英文特別裁示，希望相關機關告訴社會大眾真相是什麼，包括部會到黨，都可以進一步扭轉平衡不實的假新聞，希望民眾不要被錯誤假新聞、經過拼貼、扭曲或刻意剪接的新聞引導。（編輯：方沛清）1070607