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李孟諺：台南觀光未受陸客影響

發稿時間：2018/06/07 15:34

最新更新：2018/06/07 15:34

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（中央社記者張榮祥台南7日電）每逢周休二日或連續假期，台南滿街都是觀光客，台南市代理市長李孟諺今天表示，台南觀光這幾年未受陸客影響，飯店住宿人次去年底已成長到320萬，逾8成是國內旅客。

李孟諺今天參訪台南市中西區友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）對於旅店人員的人文素養也印象深刻，並期盼為台南營造更有特色的旅遊環境，以吸引更多國外觀光客，提升台南的旅遊市場以及旅遊文化。

他表示，台南觀光這幾年未受陸客影響，飯店住宿人次，從台南縣市合併前的250萬人次，已成長到去年底的320萬人次，但因逾8成是國內旅客，未來將努力吸引更多國外觀光客。

有關民宿開放議題，李孟諺說，過去因法令限制，民宿無法在市區合法化，但交通部觀光局去年修改規定，台南市政府則公告「台南雙城地區」為觀光地區，全市去年約有120家民宿接受管理和監督，對旅客更有保障，也希望更多優質業者進駐台南。

友愛街旅館藏身於中西區巷弄內，除了提供110個背包客床位、87間設計客房供旅客選擇，1樓更打造24小時不打烊的「BBB」書店。此外，另有交誼沙龍、廚房以及充滿綠意的露臺，期待各方旅客除在此交流，也能以在地人的眼光一覽台南各種樣貌。

友愛街旅館總經理林建鋒表示，很多人認為旅館每三、五年就要翻新一次，用料不必太好，其實是對資源的浪費，而友愛街旅館選用石材、磨石子、金屬、玻璃、實木等材質打造。

林建鋒指出，如果選用良好精緻的材質，十年、二十年後經歲月刻畫更加美麗，同時成為承載許多人記憶的地方。他希望旅館能成為旅客在台南的朋友，讓每個旅客每過一段時間就能來台南「找朋友」。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

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