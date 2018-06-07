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北農再度被查帳 吳音寧：已配合辦理

發稿時間：2018/06/07 16:28

最新更新：2018/06/07 17:52

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台北農產運銷公司總經理吳音寧（中）近日成為台北市議會質詢焦點，吳音寧7日會後受訪表示，監察人和市場處再度到北農查帳，已配合辦理。中央社記者張新偉攝　107年6月7日台北農產運銷公司總經理吳音寧（中）近日成為台北市議會質詢焦點，吳音寧7日會後受訪表示，監察人和市場處再度到北農查帳，已配合辦理。中央社記者張新偉攝　107年6月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧持續成為台北市議會質詢焦點，吳音寧今天受訪時說，監察人和市場處再度赴北農查帳，已配合辦理；至於父親不捨且心疼她，她稱天下的父親都是這樣。

台北市議會下午召開市政總質詢，台北市長柯文哲及各局處首長列席備詢，吳音寧在總質詢期間成為各黨議員質詢焦點，吳音寧今天備詢時，轉身離開答詢台，有媒體發現吳似乎偷偷拭淚。

吳音寧會後受訪，媒體詢問，是否在質詢後離開議場時有擦眼淚。吳音寧說，沒擦眼淚，只是心情還是有點緊張。

至於吳音寧父親吳晟日前接受媒體訪問時，提到近期風波，很心疼吳音寧。吳音寧表示，天下的父親都是這樣。

針對北農業務推廣費疑義，北農監察人、台北市政府財政局副局長沈榮銘和市場處、北農官股董事、政風處、會計師等人員昨天前往北農查帳。

吳音寧受訪時說，監察人和市場處官員今天再次到北農查帳，期間監察人有前往她的辦公室，告知還有一些資料未查完，需要再查證一次，北農也配合查帳。

吳音寧被問及關於特支費議題時表示，去年經董事會通過，北農在獎金發放部分目前已透過制度化處理，且任內的業務推廣費也比前任總經理韓國瑜所使用的費用還少，算法應該沒錯。（編輯：方沛清）1070607

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