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鳳梨公主行銷台東 旅遊網設計100分

發稿時間：2018/06/07 17:43

最新更新：2018/06/07 17:55

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zoom in 台東縣政府發布新聞稿表示，國發會日前公布107年「行政院所屬機關、直轄市及縣市政府網站營運績效」，台東縣觀光旅遊網榮獲「直轄市及縣市政府觀光旅遊網站檢核」項目100分的好成績，代表縣府努力成果獲肯定。（台東縣政府交觀處提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月7日台東縣政府發布新聞稿表示，國發會日前公布107年「行政院所屬機關、直轄市及縣市政府網站營運績效」，台東縣觀光旅遊網榮獲「直轄市及縣市政府觀光旅遊網站檢核」項目100分的好成績，代表縣府努力成果獲肯定。（台東縣政府交觀處提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣政府觀光旅遊網，5年來超過5千600萬人次造訪，網頁設計、經營獲國發會檢核滿級分100分。交觀處長江慧卿說，如有機會，同事也可以當「鳳梨公主」幫農民代言。

台東縣政府昨天發布新聞稿，國家發展委員會6月4日公布107年「行政院所屬機關、直轄市及縣市政府網站營運績效」，台東縣觀光旅遊網獲「直轄市及縣市政府觀光旅遊網站檢核」項目100分（滿級分）的好成績，努力成果獲得肯定。

交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，台東縣政府致力於智慧旅遊，積極提昇台東縣內旅遊資訊品質，持續升級網站及旅行台東APP，除了網站全面採響應式網頁設計（RWD），符合多元瀏覽平台需求，也將台東特色旅遊活動如熱氣球、衝浪等拍攝360度虛擬實境（VR）全景導覽影片，以及提供智慧區域推播功能（如AGPS）等技術。

江慧卿表示，根據統計，台東縣觀光旅遊網自102年全面改版後，至今已累計超過5千600萬參訪人次。在Google搜尋引擎排名及點擊率部分，台東縣觀光旅遊網內景點高達70%以上皆為排序第一出現，高於其他縣市旅遊官方網站，無論是手機或網站皆已成為遊客來台東旅遊必參考的主要來源。

她說，今年會持續升級台東縣觀光旅遊網及旅行台東APP，並新增電子優惠券的功能及UI介面友善化，在景點內頁介接周邊動態公車服務，一次滿足需求。另外，因應即將到來的2018台灣國際熱氣球嘉年華，台東縣觀光旅遊網也將開啟即時影像服務，方便旅客第一手掌握活動現場精采畫面。

江慧卿除了自己旅遊業務行銷外，因最近台東農產品豐收，價格下滑，也在網路上幫忙農民推銷鳳梨。她和辦公室的女同事被網友譽為「鳳梨美少女」、「鳳梨公主」，江慧卿說，「我很樂意當台灣鳳梨代言人」。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

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