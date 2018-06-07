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腦麻男大生成程式高手 獲頒生命勇士獎

發稿時間：2018/06/07 17:44

最新更新：2018/06/07 17:49

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嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇（中）雖因腦性麻痺導致下肢不良於行，但始終樂觀積極面對人生，努力培養專業技能，獲校方頒發「生命勇士獎」肯定。（嘉南藥理大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月7日嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇（中）雖因腦性麻痺導致下肢不良於行，但始終樂觀積極面對人生，努力培養專業技能，獲校方頒發「生命勇士獎」肯定。（嘉南藥理大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇，雖患有腦性麻痺、下肢不良於行，但努力培養專業，曾獲全國性App設計比賽金牌，平時勤於健身運動，獲校方頒發「生命勇士獎」。

胡良宇今天受訪表示，因為早產而損及運動神經，造成下肢不良於行，對全家人來說都是一大打擊。他在懂事之後，也曾怨天尤人；後來父親有一次對他說，雖然無法改變既定事實，但心態是可以改變的，「人殘，心不能殘」。

胡良宇表示，這句話重重衝擊了自己的心，從此態度轉為積極，也變得喜歡接觸人群，並努力求學。後來從岡山農工進修部考上嘉藥資管系，還曾當選學校的特殊教育推行委員會學生代表，為同學發聲。

胡良宇說，進嘉藥3年多來每天從高雄岡山區通車到台南仁德區上學。在上車時，有父親或母親協助，但在校門口下車時，雖然雙手儘量伸出以保持平衡，但還是有不小心跌倒的時候。許多他不認識的老師和同學，都會主動協助他；而認識他的老師，更是積極在課業學習和生活輔助上支持他。

他說，在大學期間努力學習撰寫程式，並曾和同學組隊參加台灣健康資訊管理學會所舉辦的「2017全國健康資訊創意競賽」，以「兒童健康照護App」獲得大專健康照護組金牌獎。

他說，為了預防肌肉萎縮，從小每兩、三天就要到醫院做復健。就讀大學後則是每天利用課餘時間到校內健身房鍛鍊。目前已獲錄取嘉藥醫務管理研究所，將來想要運用所學，投入醫衛資訊產業。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070607

嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇（右）因罹患腦性麻痺導致下肢不良於行，但他仍樂觀面對，且為防止腿部肌肉萎縮，每天也必到學校健身房報到，加強鍛鍊。（嘉南藥理大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月7日嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇（右）因罹患腦性麻痺導致下肢不良於行，但他仍樂觀面對，且為防止腿部肌肉萎縮，每天也必到學校健身房報到，加強鍛鍊。（嘉南藥理大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月7日
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