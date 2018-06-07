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檨仔林埤濕地公園 許立明：宜居城市起跑點

發稿時間：2018/06/07 17:52

最新更新：2018/06/07 17:52

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（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市代理市長許立明今天表示，檨仔林埤的改造是高雄朝宜居城市邁進的起跑點，徵收土地後大力改造高雄市的邊陲地區，將原本髒污處闢建親水濕地公園，並獲多項大獎肯定。

許立明今天視察檨仔林埤濕地公園時表示，檨仔林埤的改造可說是高雄朝宜居城市邁進的起跑點，向農田水利會徵收土地後，大力改造高雄市的邊陲地區，將原本髒污處闢建成親水濕地公園，並獲多項大獎肯定，包括2011年全球卓越建設獎、2010年國家卓越建設獎、2010年建築園冶獎等。

許立明表示，為改善髒污環境，在2007年開始打造濕地公園，2009年正式啟用，保留曹公圳水文紋理，還原檨仔林埤的清新樣貌，兼顧滯洪、生態、休憩、教育與景觀等功能。

許立明說，現階段市府積極整治愛河水質，透過污水截流及引用愛河主流河水至上游放流，改善寶珠溝水質，另在愛河上游八卦寮地區進行污水接管，防止污水排入愛河。

據高市府水利局資料，2014年啟用檨仔林埤水質淨化處理場，從源頭解決愛河水質問題，減低愛河水體污染負擔，水質淨化場採用「生物濾材與污水接觸曝氣」及「礫間分層淨化」方式，污水每日平均可處理量5500噸，最大可處理量為6700噸。

檨仔林埤濕地公園位於三民區，臨國道1號，為愛河上游支流之一，也是曹公圳的一部分，因早年埤塘被芒果（檨仔）樹環繞而得名，舊時為高雄農業經濟的重要命脈。

隨著社會變遷、農業轉型、灌溉用水需求降低，使原本水道被截斷，埤塘被填平，檨仔林埤一帶的河道更被違法占用，養殖雞鴨又闢菜園、堆置廢棄物，環境衛生成隱憂，由於河道縮減逢雨必淹。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

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