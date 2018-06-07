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柯文哲將建公關費揭露格式 6大公司奉行

發稿時間：2018/06/07 18:40

最新更新：2018/06/07 18:48

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台北市長柯文哲（圖）7日下午率市府團隊赴台北市議會，進行市政總質詢與答覆。中央社實習記者林欣慧攝　107年6月7日台北市長柯文哲（圖）7日下午率市府團隊赴台北市議會，進行市政總質詢與答覆。中央社實習記者林欣慧攝　107年6月7日

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧使用業務推廣費買洋酒惹議，台北市長柯文哲今天在台北市議會答詢時表示，將由副市長鄧家基擔任召集人，建立一個公關費揭露格式，6大公司一體奉行。

柯文哲下午率市政團隊赴台北市議會，進行市政總質詢及答覆。

民進黨籍市議員高嘉瑜質詢時，要求北農、台北花卉產銷公司、台北畜產運銷公司、台北漁產運銷公司、台北大眾捷運公司、悠遊卡公司代表列席答詢。

高嘉瑜說，市府應該建立公關費公開透明使用的機制，否則明細只寫「因公餽贈」、「因公招待」等字樣，完全不清楚錢用於何處，也容易會有藏污納垢等問題產生。她說，有的費用明細寫得非常清楚，有的則沒有，自然會啟人疑竇，質疑是否不敢公諸於世。

高嘉瑜表示，如北捷曾拿公關費買昂貴蛋糕4次，明細為「府會聯繫招待餐宴」，但她、市議員王威中都沒吃到，質疑到底是招待誰吃蛋糕；北捷總經理顏邦傑答詢表示，會查清楚，府會聯繫意思指北捷與議會有很多互動，不過，每一筆單據都有核銷。

對於業務推廣費買洋酒，吳音寧說，她上任後循往例購買，公司內部將藉此機會進行相關改進，如將明細寫清楚。

柯文哲則允諾，將在1個月內由鄧家基擔任召集人，建立一個公關費、業務推廣費的揭露格式，六大公司一體奉行，他說，「公開透明的標準建立後，就可把問題解決」。（編輯：方沛清）1070607

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