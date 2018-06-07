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癌末老翁盼尋昔日同袍 高雄榮總幫圓夢

發稿時間：2018/06/07 18:43

最新更新：2018/06/07 19:14

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73歲的肺癌末期患者黃富吉（圖）5月底住進高雄榮總安寧病房，近日思念50多年未見的昔日同袍，盼臨終前能再聚首，院方7日請媒體協助尋人，希望為他圓夢。中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月7日73歲的肺癌末期患者黃富吉（圖）5月底住進高雄榮總安寧病房，近日思念50多年未見的昔日同袍，盼臨終前能再聚首，院方7日請媒體協助尋人，希望為他圓夢。中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）73歲的黃富吉肺癌末期，5月底住進高雄榮總安寧病房，想念50多年未見的昔日同袍吳俊明等3名好友，希望臨終前能再聚首敘舊，院方今天請媒體幫忙尋人，希望為他圓夢。

黃富吉罹患肺癌5年多，今年5月底因肺癌末期住進高雄榮總崇德病房（安寧病房）準備善終，連日來一直掛念昔日同袍吳俊明，以及入伍前的要好同事蔡川頭及林文彬，希望臨終前再聚首，但由於與好友數十年未見，一直連繫不上吳俊明等人，院方下午請媒體幫忙，希望透過媒體報導，能一圓黃富吉尋人的心願。

黃富吉下午由黃妻陪同在高雄榮總安寧病房病榻前受訪，憶起50多年前與家住屏東東港的吳俊明一起當兵往事，以及吳俊明當時在軍中對他照顧有加的情景，數度激動哽咽。

他同時希望在臨終前找到吳俊明及入伍前兩名工作同事，分別是住在高雄市阿蓮區的蔡川頭及台南市善化區的林文彬。

黃富吉50多年前在位於台南的部隊入伍，後來部隊移防金門1年7個月；當時他體能不好，經常因動作慢被長官操，但吳俊明總是在旁鼓勵安慰，甚至為他幫長官求情，使他能挺過那段難熬的日子。

黃富吉表示，他與吳俊明兩人的老家都在屏東，吳俊明在軍中時常照顧他，兩人在軍中因此成為麻吉好友，當時兩人休長假一起從金門搭船回家時，他常暈船，吳俊明總會在旁照顧他。

黃富吉指出，當時在金門前線當兵，由於兩岸局勢緊張，站夜哨時得對口令，要是對不上口令，就可能當場被槍殺，所幸一路有吳俊明提醒相助，讓他安全過關，可惜退伍後雙方各奔前程，疏於聯絡，最後一次聯繫約在50年前，如今已不知到哪找人。

蔡川頭、林文彬則是黃富吉在合板廠工作時認識的同事，兩人的年齡與吳俊明年齡相仿，如今都已是70多歲的老翁。

黃富吉感嘆說，好朋友得來不易，應好好珍惜，要趁年輕時多聯絡，以免走到人生盡頭而留下遺憾。

黃妻希望，大家能幫黃富吉找到這些昔日好友，完成夫婿的心願。她說，約30、40年前，家裡入厝時，蔡川頭曾來找過他們，從此就沒再聯絡；吳、林2人則已50多年沒見。

高雄榮總指出，黃富吉近日來狀況不好，時常昏睡，下午見媒體來訪問他，要幫他完成心願，身體狀況一時變好，精神也不錯。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070607

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