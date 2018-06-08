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助果農促銷 侯友宜叫賣香蕉鳳梨

發稿時間：2018/06/08 12:10

最新更新：2018/06/08 12:10

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天前往板橋區農會叫賣香蕉與鳳梨，他說，看到新北市的鄉親照顧與支持嘉義的鄉親，感覺有夠讚。尤其，他是嘉義人更應支持嘉義果農，協助促銷。

新北果菜公司發動香蕉、鳳梨直銷展售活動，包括新北市議員林國春今天也在會場直接訂購10箱。許多民意代表、里長、公司行號及機關團體響應訂購。

三重先嗇宮在董事長李乾龍號召下，也訂購100箱鳳梨等水果今天義賣，所得捐助三重區獨居老人送餐基金，希望協助果農度過難關。

嘉義同鄉會認購300箱香蕉及鳳梨，今天在板橋區農會門口義賣，現場大排長龍，供不應求。同鄉會活動獲得跨黨派支持，也是嘉義人的民主進步黨籍市議員張瑞山前往響應，國民黨市長參選人侯友宜也到會場協助叫賣香蕉與鳳梨。

現場水果獲得許多消費者支持，還有人當場要向新北果菜公司總經理江惠貞下訂單，江惠貞不敢當場答應，她說，因為北部熱烈響應促銷水果，不知道明天是否會有水果如期到貨。

侯友宜原預計20分鐘的叫賣行程，供不應求，5分鐘就結束。他受訪時表示，已經在南部賣過香蕉，昨天也推銷西瓜，今天幫嘉義鄉親與果農促銷，可以幫忙協助遇到困境的果農，身為嘉義人，他非常願意幫忙。（編輯：李錫璋）1070608

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