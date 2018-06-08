許忠信：當選台南市長住新營 溪北不邊緣化

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南縣市合併升格直轄市後，溪北地區擔心被邊緣化，台南市長參選人許忠信今天承諾，當選後將進駐新營市長官邸，節省租用市長官邸費用，還能和市民互動，免除溪北邊緣化疑慮。



台南升格直轄市後，原台南縣治所在的新營等溪北行政區，地方上一直有擔心被邊緣化的聲音。以無黨籍身分參選的許忠信今天記者會喊出「市長住新營，省錢又不邊緣化」的口號，以區域均衡發展作為參選政策主軸之一。



他表示，以民國99年底台南縣市合併時和今年4月各區人口增減圖中可看出，溪北除佳里區增加100人( 0.17%)，其餘各區都是負成長，包括新營區、麻豆區、鹽水區、學甲區等，白河區甚至負成長近一成( -9.73%)。



他說，相較於溪南地區的善化區、仁德區、永康區、安南區、新市區等，人口大幅成長，主因之一是南部科學工業園區設在溪南的外溢效應。



許忠信表示，若當選市長，將進駐多年未使用的新營市長官邸，不僅避免長期荒廢，省去租用市長官邸費用，還可和市民互動，了解溪北的發展動態。



許忠信說，雖然從新營區到安平區永華市政中心上班要多點時間，但途中可經由不同路線，多方訪視，以全方位考量市政的核心業務。下班後還能到37個行政區用餐及運動。



2010年12月25日，台南縣、市合併改制為直轄市。收納原台南市6區及原台南縣31個鄉鎮市，行政上共有37個區。因曾文溪流過境內，傳統上以曾文溪為界，將新豐、新化分溪南地區；北門、新營、曾文分溪北地區。(編輯:孫承武)1070608