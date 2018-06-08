省城隍廟推可愛造型平安米 取代焚燒金紙

（中央社記者陳妍君台北8日電）為配合「以米代金」政策，以平安米取代傳統焚燒金紙的方式，台灣省城隍廟今天宣布，推出印有城隍爺與七爺、八爺的可愛造型平安米，拜完還能帶回家，跟家人一起吃平安。



省城隍廟上午舉辦「黑白平安米」首推記者會，並在今天舉行的年度第一場超薦法會上，以黑白平安米祭拜，為民眾示範替代紙錢的可行性。



省城隍廟董事長廖鴻昌指出，「黑白平安米」包裝上的城隍爺與七爺、八爺，象徵眾神加持，並以城隍爺掌管陰陽兩界、黑白分明的形象出發，選用來自雲林西螺的台灣在地白米與黑糯米，表達對城隍爺的敬意。



台北市政府民政局表示，民眾到廟裡拜拜時，通常添香油錢到功德箱後，可以取用金紙，到金爐焚燒。為保護環境，民政局105年起力推「以米代金」，民眾添香油錢後，可以選擇取用金紙或平安米；若取用平安米，可以帶回家與家人共享，也能現場捐出做公益。



民政局副局長吳坤宏指出，古禮祭祀時，敬奉品大致分為吃、穿與配件3大類；到了周朝，發展出「飲福受胙」的概念，意指祭拜後不焚燒，而是將敬奉品拿來分享，象徵吃平安、獲得神明庇佑，「以米代金」就是從這個觀念延伸而來。



民政局宗教禮俗科科長林蕙雅表示，105年至今，已有內湖碧山巖開漳聖王廟、中正區南福宮等13家宮廟響應「以米代金」方案；大部分宮廟都提供金紙與平安米，供民眾選擇，但南福宮已全面以平安米取代金紙，廟裡不提供金紙。（編輯：張銘坤）1070608