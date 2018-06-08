監獄門口設鐵馬驛站 歡迎騎士森阿漾

拘禁囚犯的監獄也多元化發展，花蓮監獄特別在監所大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思；鐵馬驛站8日正式啟用，並邀請車友與會觀禮，將提供自行車騎士多項補給服務。中央社記者李先鳳攝 107年6月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）拘禁囚犯的監獄也多元化發展，花蓮監獄特別在大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思，提供自行車騎士多項補給服務。



法務部矯正署花蓮監獄座落於依山傍水的台9丙線公路上，是慕谷慕魚、翡翠谷、慶修院、吉安水圳生態步道等知名景點的中途站，這條公路一直以來也是許多自行車運動愛好者必經的路徑。



獄方設置鐵馬驛站「森阿漾」今天正式啟用，由花蓮監獄典獄長葛煌明主持，並邀請車友與會觀禮。



葛煌明說，鐵馬驛站由前任典獄長劉世添啟動，今天完成，由具有鐵工、木工等專長的受刑人建造而成，希望透過這座驛站，代表收容人回饋社會、與社會產生連結的教化意義。



他指出，「森阿漾」鐵馬驛站提供自行車打氣、簡易維修工具，並設有飲料販賣機、USB手機充電站，還陳設收容人製作的各項精品、雕刻品、名產等，另有周邊景點地圖，歡迎自行車車友在此短暫休息後再出發。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608





法務部矯正署花蓮監獄特別在監所大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思，提供自行車騎士多項補給服務。鐵馬驛站8日正式啟用，由典獄長葛煌明主持。中央社記者李先鳳攝 107年6月8日