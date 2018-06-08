/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
>rss

監獄門口設鐵馬驛站 歡迎騎士森阿漾

發稿時間：2018/06/08 14:00

最新更新：2018/06/08 14:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
拘禁囚犯的監獄也多元化發展，花蓮監獄特別在監所大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思；鐵馬驛站8日正式啟用，並邀請車友與會觀禮，將提供自行車騎士多項補給服務。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日拘禁囚犯的監獄也多元化發展，花蓮監獄特別在監所大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思；鐵馬驛站8日正式啟用，並邀請車友與會觀禮，將提供自行車騎士多項補給服務。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）拘禁囚犯的監獄也多元化發展，花蓮監獄特別在大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思，提供自行車騎士多項補給服務。

法務部矯正署花蓮監獄座落於依山傍水的台9丙線公路上，是慕谷慕魚、翡翠谷、慶修院、吉安水圳生態步道等知名景點的中途站，這條公路一直以來也是許多自行車運動愛好者必經的路徑。

獄方設置鐵馬驛站「森阿漾」今天正式啟用，由花蓮監獄典獄長葛煌明主持，並邀請車友與會觀禮。

葛煌明說，鐵馬驛站由前任典獄長劉世添啟動，今天完成，由具有鐵工、木工等專長的受刑人建造而成，希望透過這座驛站，代表收容人回饋社會、與社會產生連結的教化意義。

他指出，「森阿漾」鐵馬驛站提供自行車打氣、簡易維修工具，並設有飲料販賣機、USB手機充電站，還陳設收容人製作的各項精品、雕刻品、名產等，另有周邊景點地圖，歡迎自行車車友在此短暫休息後再出發。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608

法務部矯正署花蓮監獄特別在監所大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思，提供自行車騎士多項補給服務。鐵馬驛站8日正式啟用，由典獄長葛煌明主持。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日法務部矯正署花蓮監獄特別在監所大門口設立鐵馬驛站，並以太魯閣族語「森阿漾」為名，取休息的意思，提供自行車騎士多項補給服務。鐵馬驛站8日正式啟用，由典獄長葛煌明主持。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日
法務部矯正署花蓮監獄座落於依山傍水的台9丙線公路上，是多處知名景點的中途站，花蓮監獄在監所大門口設置鐵馬驛站「森阿漾」8日正式啟用，提供自行車騎士多項補給服務。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日法務部矯正署花蓮監獄座落於依山傍水的台9丙線公路上，是多處知名景點的中途站，花蓮監獄在監所大門口設置鐵馬驛站「森阿漾」8日正式啟用，提供自行車騎士多項補給服務。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP