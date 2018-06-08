/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
>rss

日本來信未寫路名 台灣郵差使命必達

發稿時間：2018/06/08 14:24

最新更新：2018/06/08 14:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
嘉義郵局郵務稽查王國旭表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址未寫路名，經抽絲剝繭後，6月7日順利將信件送達收件者手中。中央社記者江俊亮攝　107年6月8日嘉義郵局郵務稽查王國旭表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址未寫路名，經抽絲剝繭後，6月7日順利將信件送達收件者手中。中央社記者江俊亮攝　107年6月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）日本人中村浩5月寄了一封只寫「嘉義市76號6F3」的信件到台灣，在嘉義郵局郵務稽查的抽絲剝繭下，成功投遞到寄件人3歲的外孫女手中。

嘉義郵局郵務稽查王國旭今天受訪表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址竟只寫「嘉義市76號6F3」而未寫路名。

王國旭指出，根據他的經驗推測，這封信件的收件地址應該是社區大樓，他從事郵務20年，對於嘉義市東、西區大樓頗為熟悉，於是逐一打電話給可能的大樓管理室詢問。

經抽絲剝繭後，果然發現西區一棟公寓大樓極可能住有收件者，王國旭於是影印信件，並附上自己的名片投遞到大樓信箱，6日接獲回電確認收件者姓名，昨天順利將信件送達3歲收件者手中。

女童的外婆張鳳凰表示，她年輕時在日本公司上班，因而結識丈夫中村浩。嫁到日本後，就一直住在日本，但因女兒、外孫女都住在台灣，因此偶爾會返台探視親友。

她說，外孫女上個月滿3歲，丈夫中村浩特地從日本寄了一封生日賀卡要為外孫女慶生，但因丈夫趕著寄件，竟然忘了寫路名；由於她剛好回台，丈夫還一直透過通訊軟體詢問「收到了沒？」

張鳳凰表示，很感謝王國旭的用心，讓外孫女能收到隔海的外公祝福；外孫女接獲外公寄來的「麵包超人」賀卡也很高興，由大人教導向這名用心的「郵差叔叔」點頭道謝。（編輯：李錫璋）1070608

延伸閱讀》郵差合歡山區雪地送信 使命必達連交警都豎起大拇指

延伸閱讀》天氣熱到郵差受不了 工會盼爭取高溫津貼

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 郵差日本嘉義
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP