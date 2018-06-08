日本來信未寫路名 台灣郵差使命必達

嘉義郵局郵務稽查王國旭表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址未寫路名，經抽絲剝繭後，6月7日順利將信件送達收件者手中。中央社記者江俊亮攝 107年6月8日