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校園變警所 彰化海拔最高派出所搬新家

發稿時間：2018/06/08 15:21

最新更新：2018/06/08 16:14

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彰化警分局安山派出所位於八卦山脈，是彰化縣海拔位置最高的派出所，深具悠久歷史被登錄為歷史建築，派出所8日遷移到附近遭裁併閒置的國小校園（圖），希望更新且更大的辦公場所，能提升員警值勤環境及服務效率。中央社記者蕭博陽彰化攝　107年6月8日彰化警分局安山派出所位於八卦山脈，是彰化縣海拔位置最高的派出所，深具悠久歷史被登錄為歷史建築，派出所8日遷移到附近遭裁併閒置的國小校園（圖），希望更新且更大的辦公場所，能提升員警值勤環境及服務效率。中央社記者蕭博陽彰化攝　107年6月8日

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化警分局安山派出所位於八卦山脈，是彰化縣海拔位置最高的派出所，深具悠久歷史被登錄為歷史建築，為使員警有更好辦公環境，派出所今天遷移到附近閒置的國小校園。

彰化縣政府警察局彰化分局安山派出所位於芬園鄉八卦山脈，是守護交通要道139縣道重要警力據點，但派出所使用89年已老舊，且登錄為歷史建築，由於附近同安國小安山分校裁併，安山派出所遷移到閒置校舍，更新且更大的辦公場所提升員警值勤環境及服務效率。

彰化分局今天辦理安山派出所遷移啟用典禮，由彰化縣長魏明谷主持，他說，安山派出所是彰化縣海拔最高的派出所，可俯瞰彰化平原，曾裁撤又恢復編制，由於派出所原址廳舍是具89年歷史的日式建築，縣府登錄為歷史建築。

魏明谷表示，為提供完善辦公環境、提升行政效率與服務品質，加上附近同安國小安山分校民國104年8月裁併到校本部，分校原使用房舍與土地閒置，縣警局與教育處協調，將安山派出所遷移到安山分校，讓閒置校園變為派出所。

魏明谷也說，為照顧警察福利，超勤加班費比照六都，提升為每人每月新台幣1萬7000元，並將外勤員警健康檢查補助費提高到5000元，也會每年汰舊換新警用汽機車及個人裝備、陸續新建及整修派出所、建置路口監視器，以達1萬支鏡頭為目標，使彰化治安無死角。

據彰化縣警局資料，安山派出所是彰化地理位置最高的派出所，建於民國18年，早期稱為同安寮派出所，後來更名為安山派出所，廳舍雖經多次修繕，但空間仍狹窄老舊，且位於小巷內，未緊臨交通要道139縣道，經爭取縣政府同意，縣議會支持通過，去年11月遷移整建，今年5月竣工。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608

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